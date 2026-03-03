Il Biathlon Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: il duello contro il tempo e i bersagli al poligono

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina gli eventi in programma saranno 18, suddivisi per 3 tipologie di gara: inseguimento sprint, 7,5 km sprint e 12,5 km individuale.

Le gare si concentreranno in 3 giornate:

• 7 marzo: sprint uomini e donne

• 8 marzo: individuale uomini e donne

• 13 marzo: inseguimento sprint uomini e donne