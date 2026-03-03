Il Biathlon Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: il duello contro il tempo e i bersagli al poligono
© Getty Images
Due anime, un unico obiettivo: la medaglia d'oro! Come il suo corrispettivo olimpico, il Biathlon Paralimpico è lo sport che combina la resistenza atletica con la capacità di mantenere i nervi saldi al poligono. Perché è li che si decide il destino di una medaglia: in arena un singolo errore al poligono può stravolgere il podio, trasformando la fatica della pista in una sfida di pura freddezza mentale.
Che cos'è il Biathlon Paralimpico
Il Biathlon Paralimpico è una sfida di equilibrio che unisce la resistenza dello sci di fondo alla precisione del tiro a segno. Gli atleti affrontano un tracciato ad anello da ripetere 3 o 5 volte in tecnica libera, coprendo distanze complessive che variano dai 7,5 ai 12,5 km a seconda della specialità. Tra una frazione e l'altra, la frenesia della corsa deve spegnersi al poligono, dove si spara a bersagli posti a 10 metri di distanza. Qui ogni errore è decisivo: un colpo mancato può costare un giro di penalità o un pesante fardello in secondi aggiunto al tempo finale. A differenza del biathlon olimpico gli atleti sparano sempre in posizione prona e il fucile non viene portato in spalla, ma li attende nelle postazioni di tiro.
Storia del Biathlon Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali
Il biathlon paralimpico ha debuttato ufficialmente ai Giochi di Innsbruck 1988, inizialmente riservato ad atleti con disabilità fisica. L'evoluzione della disciplina ha portato all'inclusione degli atleti con disabilità visiva ad Albertville 1992, mentre le competizioni femminili sono state introdotte a Lillehammer 1994.
Regole del Biathlon Paralimpico
Le competizioni si dividono in tre categorie:
- Standing: comprende atleti con disabilità agli arti superiori o inferiori che sciano in piedi, con o senza l'uso di protesi. In caso di disabilità alle braccia, lo staff può assistere l'atleta nel posizionamento del fucile al poligono.
- Sitting: dedicata agli atleti con disabilità agli arti inferiori che gareggiano su un sit-ski, un apposito sedile montato su due sci da fondo.
- Vision impaired: gli sciatori sono accompagnati da una guida e utilizzano un fucile elettronico dotato di sistema elettroacustico. L'atleta mira grazie a un segnale in cuffia: più la tonalità del suono diventa acuta, più il puntamento è vicino al centro del bersaglio.
Il bersaglio ha dimensioni diverse in base alla classe: 21 mm pe la categoria Vision Impaired e 13 mm per le altre categorie.
Come in altre discipline paralimpiche, ogni categoria include diverse classi funzionali. Per garantire l'equità, il tempo cronometrico viene rielaborato tramite una formula (fattore di classe) che permette ad atleti con diversi livelli di compromissione di sfidarsi per lo stesso podio: vince chi ottiene il miglior tempo fattorizzato.
Formato delle gare di Biathlon Paralimpico alle Paralimpiadi
Alle Paralimpiadi di Milano Cortina gli eventi in programma saranno 18, suddivisi per 3 tipologie di gara: inseguimento sprint, 7,5 km sprint e 12,5 km individuale.
Le gare si concentreranno in 3 giornate:
• 7 marzo: sprint uomini e donne
• 8 marzo: individuale uomini e donne
• 13 marzo: inseguimento sprint uomini e donne
Le sedi del Biathlon Paralimpico a Milano-Cortina 2026
Le gare di biathlon paralimpico di Milano Cortina 2026 si terranno al Tesero Cross-Country Skiing Stadium, nel cuore della Val di Fiemme. La sede ufficiale sarà il prestigioso stadio del fondo, una location storica che punta a offrire un palcoscenico naturale mozzafiato. Questo centro d'eccellenza, già punto di riferimento per lo sci nordico mondiale, garantirà tracciati tecnici e un'atmosfera unica per atleti e spettatori.
Le nazioni protagoniste nel biathlon paralimpico
La storia del biathlon paralimpico è dominata da tre grandi scuole che hanno monopolizzato i podi nel corso dei decenni. In cima al medagliere storico spicca la Russia, che detiene il record di titoli complessivi, seguita a breve distanza dalla Germania. Un ruolo di primissimo piano è occupato dall’Ucraina, che vanta il maggior numero di medaglie totali.
I grandi campioni del biathlon paralimpico
Il nome di riferimento assoluto è l'ucraino Vitaliy Lukyanenko, l'atleta più decorato nella storia dei Giochi con un palmarès che vanta ben dodici medaglie, di cui otto ori. In campo femminile, la scena è stata segnata indelebilmente dalla tedesca Verena Bentele, capace di conquistare cinque titoli paralimpici grazie a una precisione di tiro infallibile. Accanto a loro, l'era moderna vede brillare campioni polivalenti come la slovacca Henrieta Farkašová e il francese Benjamin Daviet, simboli di un movimento che continua a innalzare il livello della competizione verso Milano Cortina 2026.
I convocati azzurri 2026 per Para Biathlon
Gli azzurri convocati sono:
- Cristian Toninelli
- Marco Pisani
- Giuseppe Romele
- Giuseppe Spatola
- Mattia Dal Pastro
- Michele Biglione
Record e curiosità del biathlon paralimpico
- Sebbene la Russia abbia vinto molti ori, l'Ucraina detiene il record per il maggior numero di medaglie totali vinte nella disciplina (77 medaglie).
- Nell'edizione di casa di Sochi 2014, la nazionale russa ha stabilito un record difficilmente superabile in una singola edizione, conquistando ben 30 medaglie solo nel biathlon (12 ori, 11 argenti e 7 bronzi), dominando quasi ogni categoria in programma.
- L'ucraino Vitaliy Lukyanenko è il biatleta paralimpico più medagliato di sempre. Dal 2006 a oggi ha collezionato ben 12 medaglie, tra cui 8 ori, diventando un simbolo di longevità sportiva e precisione al poligono.
- A Vancouver 2010, la biatleta e fondista tedesca Verena Bentele ha compiuto un’impresa quasi irripetibile: ha vinto 5 medaglie d'oro in 5 gare disputate tra biathlon e sci di fondo.
Glossario del biathlon paralimpico
- Piazzola: La singola postazione numerata all'interno del poligono di tiro dove l'atleta si ferma per sparare.
- Poligono: L'area dedicata al tiro a segno. Nel biathlon paralimpico si trova sempre a una distanza di 10 metri dai bersagli.
- Posizione Prona: La posizione "a pancia in giù" utilizzata obbligatoriamente da tutti gli atleti paralimpici durante le sessioni di tiro.
- Puntamento Optronico: Il sistema tecnologico utilizzato dagli atleti ipovedenti e non vedenti; trasforma la luce del bersaglio in un segnale sonoro inviato alle cuffie dell'atleta.
- Sit-Ski: Lo speciale slittino dotato di sedile e montato su due sci da fondo, utilizzato dagli atleti della categoria sitting.
- Tempo Fattorizzato: Il tempo finale di gara, calcolato moltiplicando il tempo reale per una percentuale (coefficiente) basata sul grado di disabilità dell'atleta, per permettere il confronto tra classi diverse.
- Tecnica Libera: Lo stile di sciata (detto anche "skating" o "a pattinatore") utilizzato nel biathlon paralimpico, che permette la massima velocità di percorrenza.
- Giro di Penalità: Un anello supplementare (solitamente di 150 metri) che l'atleta deve percorrere per ogni bersaglio mancato, prima di riprendere il tracciato principale.