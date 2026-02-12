Mini continuerà a mantenere tasti fisici nelle auto

Sembra che ormai tutti i grandi costruttori di automobili lo abbiano capito: le persone vogliono i tasti fisici a bordo. Dopo l'abbuffata di schermi e comandi "digitalizzati", l'inversione di tendenza sembra ormai confermata e sempre più marchi tornano a un abitacolo organizzato con più razionalità. Mini è tra gli ultimi ad aver confermato che non rinuncerà alla "classica" plancia di controllo.

Troppe distrazioni

D'altronde negli ultimi anni avevamo assistito a una deriva, con banali funzioni di bordo delegate a sotto menù all'interno dell'intrattenimento di bordo. Molto controintuitivo e persino pericoloso: distrarsi dalla guida per poter soltanto impostare la climatizzazione, è una scelta che nulla ha a che vedere con la tecnologia e il design. Le - sempre più - numerose rimostranze hanno convinto i centri stile a riconvertire le proprie automobili a una formula più intuitiva e meno cervellotica.

Anche Mini non rinuncia

In una recente intervista rilasciata a Motor1.US, Holger Hampf - Capo del design Mini - ha ammesso che il marchio britannico continuerà a offrire vetture con tasti fisici al loro interno. "Per Mini penso sia una buona cosa - ha dichiarato - perché stiamo proprio cercando quel mix tra interfaccia digitale e intuitività fisica". Al momento, il grosso schermo da 9,3" al centro dell'abitacolo è delegato alla maggior parte delle funzioni di bordo. In futuro, dunque, potremmo vedere un abitacolo probabilmente diverso, ma sicuramente riconoscibile.