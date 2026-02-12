Il Bournemouth riscatta Alex Jimenez: quanto guadagna il Milan tra riscatto e bonus
Alex Jimenez © instagram
Il Milan incassa una cifra significativa dalla cessione a titolo definitivo di Alex Jimenez al Bournemouth, il cui riscatto obbligatorio è scattato ufficialmente per un valore di 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Tuttavia, a causa dei precedenti accordi con il Real Madrid, il club rossonero non tratterrà l'intera somma: il 50% dell'incasso totale dovrà infatti essere versato nelle casse delle Merengues. Di conseguenza, il guadagno netto per il Milan sarà di circa 9,5 milioni di euro come base fissa, che potrà salire fino a un massimo di 12 milioni di euro complessivi al raggiungimento dei bonus previsti, concludendo così l'operazione legata al giovane terzino spagnolo ormai legato ai Cherries fino al 2031.