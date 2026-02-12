Il Bournemouth riscatta Alex Jimenez: quanto guadagna il Milan tra riscatto e bonus

12 Feb 2026 - 11:41
 Alex Jimenez © instagram

 Alex Jimenez © instagram

Il Milan incassa una cifra significativa dalla cessione a titolo definitivo di Alex Jimenez al Bournemouth, il cui riscatto obbligatorio è scattato ufficialmente per un valore di 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Tuttavia, a causa dei precedenti accordi con il Real Madrid, il club rossonero non tratterrà l'intera somma: il 50% dell'incasso totale dovrà infatti essere versato nelle casse delle Merengues. Di conseguenza, il guadagno netto per il Milan sarà di circa 9,5 milioni di euro come base fissa, che potrà salire fino a un massimo di 12 milioni di euro complessivi al raggiungimento dei bonus previsti, concludendo così l'operazione legata al giovane terzino spagnolo ormai legato ai Cherries fino al 2031.

videovideo
jimenez
riscatto
milan
quanto guadagna

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:22
Tottenham, Maresca in pole per la panchina
12:23
Inghilterra: Tuchel prolunga il suo contratto
12:20
Attenta Juventus: il Manchester United fa sul serio per Kalulu
 Alex Jimenez
11:41
Il Bournemouth riscatta Alex Jimenez: quanto guadagna il Milan tra riscatto e bonus
11:00
Il Milan punta Goretzka: la strategia per battere l'Atletico Madrid