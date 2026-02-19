Milano-Cortina 2026 a tutta birra con AB InBev e Corona Cero

FOR EVERY GOLDEN MOMENT – CREATIVE PARTNERS

La campagna globale “For Every Golden Moment” è stata sviluppata dall’agenzia creativa Grey, che ha definito la piattaforma e la narrazione del brand. L’iniziativa TIME CERO e tutte le attivazioni esperienziali per Milano Cortina 2026 sono state invece sviluppate e prodotte in collaborazione con l’agenzia creativa esperienziale globale WINK, che ha tradotto la visione del brand in esperienze immersive e reali per atleti e fan in tutta Italia.