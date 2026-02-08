Milano-Cortina 2026, Speed skating: super bronzo per Riccardo Lorello

LORELLO: "BRONZO PAZZESCO, ORGOGLIOSO DI ME STESSO"

"È stata una grande sofferenza. Non me l'aspettavo" ed "è stato pazzesco". Lo ha detto Riccardo Lorello, medaglia di bronzo nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina "È assolutamente pazzesco. È fantastico. Sono così, così orgoglioso" ha ribadito l'atleta italiano. "Sono molto felice. Sono orgoglioso di me stesso e del mio allenatore, di mio padre, che è giudice qui, e di mio nonno e mia nonna tra il pubblico. È semplicemente fantastico". Quanto alla vittoria di una medaglia davanti al pubblico di casa nella sua Rho ha concluso: "È qualcosa che non riesco a spiegare. Quando corro, sento la folla, sento" il supporto "dei miei amici" ha concluso. Una medaglia dedicata a "papà Adriano che mi ha avvicinato al mondo dello sport e mi ha seguito fin quando non ho fatto lo switch, (0:35) dalle rotelle al ghiaccio" e non solo perché "per seguirmi sempre più da vicino si è messo a fare il giudice da quattro anni, quindi era in centro pista che arbitrava o comunque seguiva la mia gara"