MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, Speed skating: super bronzo per Riccardo Lorello

Quarto posto per l'altro azzurro Davide Ghiotto, a 35 centesimi dal podio: è la medaglia numero sette per l'Italia

08 Feb 2026 - 18:54
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Continua la giornata magica dell'Italia, che conquista la quarta medaglia odierna, settima totale, ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. Questa volta gli azzurri esultano per il pattinaggio di velocità e per i 5000 metri di Riccardo Lorello, che si regala una grande medaglia a sorpresa nella sua Rho: è bronzo, dopo una grandissima prestazione dalla terza batteria. L'oro va al norvegese Sander Eitrem con 6.03.95, record olimpico, l'argento al ceco Jilek. Quarto posto per Davide Ghiotto.

L'Italia non si ferma più e, nella seconda giornata di gare a Milano-Cortina 2026, centra un altro podio. Il pattinaggio di velocità, che ieri ci aveva fatto sognare con Francesca Lollobrigida e il suo oro, quest'oggi è invece portatore di un bronzo. Merito di Riccardo Lorello, atleta nato e cresciuto sportivamente a Rho, che esulta proprio "in casa" e all'Ice Skating Arena.

Partito dalla terza batteria e senza i favori del pronostico, l'azzurro domina la sua serie e rischia di battere il record olimpico. Il suo primato col tempo di 6.09.22 resiste anche al tentativo d'assalto del compagno Davide Ghiotto (6.09.57) e fino alla 9a batteria, da dove arriva il dominatore e fenomeno norvegese Sander Eitrem. Quest'ultimo fa la differenza negli ultimi mille metri e si regala un oro strepitoso col crono di 6.03.95, nuovo record olimpico. L'argento va al ceco Metodej Jilek (+2.53), mentre Lorello riesce a resistere e conquistare il bronzo (+5.27). Sia il canadese Bloemen che il francese Loubineaud, infatti, terminano alle spalle sue e di Ghiotto.

Quest'ultimo è quarto (+5.62), 12a posizione con quattordici secondi esatti di ritardo per Michele Malfatti. L'Italia sale così a quota 7 podi: un oro, due argenti e quattro bronzi

LORELLO: "BRONZO PAZZESCO, ORGOGLIOSO DI ME STESSO"
"È stata una grande sofferenza. Non me l'aspettavo" ed "è stato pazzesco". Lo ha detto Riccardo Lorello, medaglia di bronzo nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina "È assolutamente pazzesco. È fantastico. Sono così, così orgoglioso" ha ribadito l'atleta italiano. "Sono molto felice. Sono orgoglioso di me stesso e del mio allenatore, di mio padre, che è giudice qui, e di mio nonno e mia nonna tra il pubblico. È semplicemente fantastico". Quanto alla vittoria di una medaglia davanti al pubblico di casa nella sua Rho ha concluso: "È qualcosa che non riesco a spiegare. Quando corro, sento la folla, sento" il supporto "dei miei amici" ha concluso. Una medaglia dedicata a "papà Adriano che mi ha avvicinato al mondo dello sport e mi ha seguito fin quando non ho fatto lo switch, (0:35) dalle rotelle al ghiaccio" e non solo perché "per seguirmi sempre più da vicino si è messo a fare il giudice da quattro anni, quindi era in centro pista che arbitrava o comunque seguiva la mia gara"

