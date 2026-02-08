Le pagelle di Sassuolo-Inter: Dimarco è il solito mattatore, Bisseck e Akanji proteggono la porta ma fanno anche del male al Sassuolo
Zielinski è diventato un gran regista, promossa in blocco anche la Thu-La con un gol a testadi Enzo Palladini
© Getty Images
INTER
Sommer 6 - Il primo tempo lo vede protagonista non tanto di miracoli tra i pali (l'unico mezzo miracolo è vanificato da un fuorigioco avversario) quanto del rilancio al volo da cui nasce il gol del 2-0 realizzato da Thuram. Poi secondo tempo tranquillo.
Bisseck 7 - Vola sopra le teste di tutti per sbloccare il risultato, sfiora il raddoppio circa tre minuti dopo, mentre in difesa alterna alcune chiusure precise a un po' di sofferenza per le iniziative di Laurientè, a cui però prende presto le misure.
Akanji 7 - La sua è una guerra di posizione contro Pinamonti, che fa di tutto per aprire spazi ai compagni c ome è nelle sue caratteristiche. Un duello nel quale però lo svizzero lascia poca gloria al suo avversario diretto. Poi, già che c'è, va a prendersi lui il gol del 4-0.
Bastoni 6 - Deve stare lì, bello tranquillo, perché dalla sua parte c'è il cliente peggiore, vale a dire Domenico Berardi. Copre le spalle all'ispiratissimo Dimarco, si fa vedere solo qualche volta dall'altra parte.
Dal 18' st Darmian 6 - L'importante per lui è mettere insieme minuti, da qui alla fine sarà utile anche lui.
Luis Henrique 6,5 - Tiro e segno, ergo sum. Piccoli segnali di qualcosa che sta cambiando nell'idole di questo giocatore. Finalmente un tiro in porta, ancora sullo 0-0, parato da Muric, da cui nasce il corner trasformato nel gol dell'1-0. Poi, senza esagerare, il solito compitino fino all'atto finale, quando segna il bellissimo gol del 5-0 con un tiro da grande giocatore.
Sucic 6 - Non una delle sue giornate migliori, intimidito da un paio di errori iniziali, forse non perfettamente a suo agio nei compiti tattici affidatigli da Chivu.
Zielinski 7 - Perfettamente integrato nella nuova collocazione che lo ha trasformato per necessità in regista. La posizione gli si addice, i compagni lo cercano e lui può ogni tanto divertirsi nella sua specialità preferita, il tiro dalla distanza.
Dal 18' st Frattesi 6 - Entra con molta voglia, potrebbe anche avere un'occasione per segnare.
Mlhitaryan 6,5 - Non è mai stato un giocatore appariscente e continua a non esserlo. La sua presenza e le sue scelte sempre azzeccate sono però elementi rassicuranti per i compagni di squadra.
Dal 25' st Diouf 6 - Una manciata di minuti per prendere un po' di confidenza in più.
Dimarco 8 - Meno di mezz'ora per raccontare quanto sia importante per questa squadra. Nell'ordine: salvataggio sulla linea (tiro di Konè a colpo sicuro), assist su corner per Bisseck, traversa piena centrata su punizione, assist di prima intenzione per il 2-0 di Thuram. Dopo un terzo di partita potrebbe passare alla cassa per ritirare stipendio e bonus. Nel secondo tempo arriva anche il terzo assist di giornata.
L. Martinez 7 - Sono sempre più frequenti i momenti delle partite in cui si diletta nel ruolo di numero dieci, si trasforma in rifinitore per le iniziative dei compagni. Ma tutto questo non significa che abbia perso la voglia di segnare. Infatti alla prima vera occasione in apertura di secondo tempo giustizia Muric.
Dal 31' st P. Esposito sv.
Thuram 7 - Tatticamente ineccepibile per gli ampi movimenti che disorientano in parte la difesa avversaria, tecnicamente perfetto nell'inserimento sul primo palo che ha portato il gol del 2-0.
Dal 31' st Bonny sv.
Allenatore Chivu 7 - Partita dopo partita continua a confermare di essere un allenatore preparato e presente a sè stesso nonostante la giovane età. Ora si avvicinano le grandi sfide, lì sarà un vero esame di maturità.
SASSUOLO
Muric 4; Walukiewicz 5,5, Idzes 5, Muharemovic 5,5, Doig 6 (25' st Garcia 5,5); Thorstvedt 6, Matic 4,5, Konè 5,5; Berardi 6,5 (14' st Coulibaly 5,5), Pinamonti 5 (25' st Nzola 5), Laurientè 6 (14' st Lipani 5). Allenatore Grosso 5,5.