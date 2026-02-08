Iapichino vittoriosa nel lungo del meeting di Karlsruhe con 6,84
La campionessa europea indoor 2025 ottiene una prestigiosa vittoria nel meeting Gold di World Indoor Tourdi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Larissa Iapichino vince il lungo donne del meeting di Karlsruhe con la misura di 6,84 grazie alla quale migliora di 1 centimetro il suo miglior salto dell’esordio stagionale di gennaio, nel Memorial Giovannini, in una gara che l'ha vista in testa sin dalla prima prova in cui è atterrata a 6.77, per poi realizzare 6.60, il tentativo vincente, rinunciare alla quarta e chiudere con 6,73 e l'ultimo di 6.61, peraltro dopo una lunga interruzione per problemi tecnici.
Nella competizione dell'evento Gold del World Indoor Tour, la francese Hilary Kpatcha si è piazzata seconda con 6.73, la serba Milica Gardasevic terza con 6.46, mentre la tedesca campionessa olimpica Malaika Mihambo delude davanti al suo pubblico chiudendo quarta con 6,45.
© Grana/Fidal
Sulla distanza più veloce dell'atletica al coperto, i 60 metri, Filippo Randazzo conferma le buone impressioni destate in occasione del recente proprio personale ottenuto a Parigi con il tempo di 6"59 che gli ha dato il minimo per i mondiali di Torun, correndo nella batteria in 6"63, crono che conferma in finale chiudendo quinto nella prova vinta dal camerunense Emmanuel Eseme con 6"53.
© Davide Vaninetti