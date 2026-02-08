Iapichino vittoriosa nel lungo del meeting di Karlsruhe con 6,84

Larissa Iapichino vince il lungo donne del meeting di Karlsruhe con la misura di 6,84 grazie alla quale migliora di 1 centimetro il suo miglior salto dell’esordio stagionale di gennaio, nel Memorial Giovannini, in una gara che l'ha vista in testa sin dalla prima prova in cui è atterrata a 6.77, per poi realizzare 6.60, il tentativo vincente, rinunciare alla quarta e chiudere con 6,73 e l'ultimo di 6.61, peraltro dopo una lunga interruzione per problemi tecnici.