Iapichino vittoriosa nel lungo del meeting di Karlsruhe con 6,84

La campionessa europea indoor 2025 ottiene una prestigiosa vittoria nel meeting Gold di World Indoor Tour

di Redazione Sprintnews
08 Feb 2026 - 20:04
Larissa Iapichino vince il lungo donne del meeting di Karlsruhe con la misura di 6,84 grazie alla quale migliora di 1 centimetro il suo miglior salto dell’esordio stagionale di gennaio, nel Memorial Giovannini, in una gara che l'ha vista in testa sin dalla prima prova in cui è atterrata a 6.77, per poi realizzare 6.60, il tentativo vincente, rinunciare alla quarta e chiudere con 6,73 e l'ultimo di 6.61, peraltro dopo una lunga interruzione per problemi tecnici.

Nella competizione dell'evento Gold del World Indoor Tour, la francese Hilary Kpatcha si è piazzata seconda con 6.73, la serba Milica Gardasevic terza con 6.46, mentre la tedesca campionessa olimpica Malaika Mihambo delude davanti al suo pubblico chiudendo quarta con 6,45.   

Sulla distanza più veloce dell'atletica al coperto, i 60 metri, Filippo Randazzo conferma le buone impressioni destate in occasione del recente proprio personale ottenuto a Parigi con il tempo di 6"59 che gli ha dato il minimo per i mondiali di Torun, correndo nella batteria in 6"63, crono che conferma in finale chiudendo quinto nella prova vinta dal camerunense Emmanuel Eseme con 6"53.

