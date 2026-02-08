Milano-Cortina 2026, Goggia: "Attesa difficile da gestire, il bronzo era l'unico colore che mancava"

© Getty Images
L'azzurra terza nella discesa olimpica: "Peccato. Ma sono tre medaglie in questa disciplina"
"Mi mancava l'ultimo colore alle Olimpiadi, sono dispiaciuta perché l'attesa non è stata di semplice gestione. Sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare, avevo gli incubi della prima traversa che oggi mi è riuscita bene mentre ho sbagliato alle Tofane. Peccato". Queste le prime parole di Sofia Goggia dopo il bronzo nella discesa libera di Milano-Cortina. "Sono tre olimpiadi sempre a medaglia. È qualcosa di grande", ha aggiunto la sciatrice delle Fiamme Gialle che a Pyeongchang 2018 aveva vinto l'oro e a Pechino 2022 la medaglia d'argento. E più tardi: "Mi dispiace per Vonn, non ho visto niente".
"Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui. So che se fossi arrivata qua l'anno scorso sarebbe stato diverso", ha detto Federica Brignone, decima. "Chiaramente non sono quella dell'anno scorso, non ho gli stessi chilometri, non ho la stessa fiducia, non ho quello che avevo l'anno scorso, per cui sono molto contenta di quello che ho fatto oggi - ha aggiunto -. Per me fare comunque una prestazione del genere, per come stavo anche solo la settimana scorsa, è tanta roba ed è la prima tappa di un percorso olimpico ancora molto lungo. Adesso ho bisogno di calmarmi un attimo. Tutti questi salti, queste cose sono state abbastanza potenti, soprattutto tutti gli atterraggi, per cui dovrò dare un po' di sollievo a tibia e tutto. Ripeto, sono soddisfatta - ha concluso - Già solo essere in gara oggi per me è stato veramente speciale, quindi sono contenta. Non mi vedrete nella team combined di domani".
"Sono cose che non si augurano a nessuno, anche io ci sono passata. Lindsey ci è già passata tante volte. È bruttissimo, perché di sapeva che Lindsey aveva questo sogno olimpico, questa sua ultima partenza a una discesa olimpica. Non vedeva l'ora, concluderla così dispiace a lei ma dispiace a tutti". Il pensiero di Laura Pirovano va alla Vonn, vittima di una terribile caduta. "Può avere influenzato la Goggia che scendeva due pettorali dopo? Penso di sì, però per come l'ho vista è riuscita a mantenere il focus, a rimanere concentrata, ha sciato attaccando alla grande e sono contenta per lei".