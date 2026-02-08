Pallavolo: Conegliano batte Scandicci nella rivincita della finale mondiale

08 Feb 2026 - 19:43

La Imoco Volley Conegliano espugna il palazzetto della Savino del Bene Scandicci nella rivincita della finale del Mondiale per club, vinto a dicembre dalle toscane. Questa volta sono le venete a imporsi per 3-0, prendendo il largo dopo un primo parziale infinito: dal 24-24 alla effettiva fine del set sono passati quasi 25 minuti, con le ospiti sono riuscite a chiudere soltanto sul 43-41. Conegliano consolida così il vantaggio in classifica di Serie A1, portandosi a +7 proprio su Scandicci e a +10 su Milano.

