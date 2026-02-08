MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, bronzo per Fischnaller nello slittino: è il secondo di fila

L’azzurro conferma la stessa medaglia conquistata già a Pechino 2022: 3’32.125 il tempo che gli vale il podio

08 Feb 2026 - 19:19
Sono passati quattro anni, ma il tempo sembra essersi fermato: Dominik Fischnaller è ancora una volta medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici. Così come già accaduto a Pechino 2022, l’azzurro si ripete anche a Milano-Cortina 2026, dove si prende il terzo posto nel singolo uomini dello slittino. Il campione nato a Bressanone chiude con il tempo di 3’32.125 al termine delle quattro manche, alle spalle dei soli Langenhan e Müller: il tedesco vince l’oro, l’austriaco l’argento.

LA GARA
Dominik Fischnaller centra una prestazione da medaglia a Milano-Cortina 2026, dove conquista il bronzo nella gara maschile dello slittino. L’atleta bolzanino termina la sua prova al Cortina Sliding Centre con il tempo complessivo di 3’32.125 e si posiziona sul terzo gradino del podio, bissando così la stessa posizione già centrata a Pechino 2022. L’azzurro chiude a +0.934 dal primo posto di Max Langenhan: il tedesco si prende la medaglia d’oro, grazie al suo crono di 3’31.191 (nuovo record della pista). L’argento è invece dell’austriaco Jonas Müller (3’31.787), bravo a tenersi alle spalle un ottimo Fischnaller. Il nativo di Bressanone riesce infatti a sommare quattro ottime run nell’arco di due giorni (le prime due prove si sono tenute ieri), confermando di avere un eccellente rapporto con i Giochi Olimpici. 53.085 è il tempo fatto segnare dall’azzurro nella prima manche, crono che diventa poi di 1’46.124 al termine della seconda e di 2’39.073 dopo la terza. La quarta e conclusiva prova è, dunque, quella che rende realtà la conquista della medaglia olimpica, mentre al 7° e al 17° posto finale chiudono gli altri due italiani in gara: Leon Felderer conclude la sua prova con il tempo di 3’33.117, Alex Gufler con quello di 3’35.207.

dominik fischnaller
milano-cortina
olimpiadi

