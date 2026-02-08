Serata storica per Lautaro: il Toro è sul podio di sempre dei marcatori dell'Inter

Sassuolo-Inter, le foto dal Mapei
Lautaro Martinez nella storia. Con la rete che è valsa il momentaneo 3-0 dell'Inter contro il Sassuolo al Mapei Stadium il capitano nerazzurro, ha infatti raggiunto Roberto Boninsegna nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri: l'argentino ha toccato quota 171 reti totali. "L'importante è sempre raggiungere gli obiettivi collettivi, è un traguardo importante per noi e per tutto quello che ho sofferto da piccolo - ha detto il Toro a caldo subito dopo il match - per tutti quelli che mi hanno aiutato. Questo vuol dire tanto per me e per la mia carriera".
LA CLASSIFICA
1. Giuseppe Meazza: 284 gol
2. Alessandro Altobelli: 209 gol
3. Lautaro Martinez e Roberto Boninsegna: 171 gol
5. Sandro Mazzola: 161 gol
