Serata storica per Lautaro: il Toro è sul podio di sempre dei marcatori dell'Inter

08 Feb 2026 - 20:06
© Getty Images

© Getty Images

Lautaro Martinez nella storia. Con la rete che è valsa il momentaneo 3-0 dell'Inter contro il Sassuolo al Mapei Stadium il capitano nerazzurro, ha infatti raggiunto Roberto Boninsegna nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri: l'argentino ha toccato quota 171 reti totali. "L'importante è sempre raggiungere gli obiettivi collettivi, è un traguardo importante per noi e per tutto quello che ho sofferto da piccolo - ha detto il Toro a caldo subito dopo il match - per tutti quelli che mi hanno aiutato. Questo vuol dire tanto per me e per la mia carriera". 

LA CLASSIFICA
1. Giuseppe Meazza: 284 gol
2. Alessandro Altobelli: 209 gol
3. Lautaro Martinez e Roberto Boninsegna: 171 gol
5. Sandro Mazzola: 161 gol 

Sassuolo-Inter, le foto dal Mapei

1 di 35
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Ultimi video

01:33
Casa Genoa, casa Conte

Casa Genoa, casa Conte

01:05
DICH NICOLA PRE ATALANTA 08-02 DICH

Nicola: "Atalanta un avversario di qualità"

02:16
DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

00:11
DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

00:27
DICH SPALLETTI SU RINNOVO YILDIZ 7/2 DICH

Spalletti sul rinnovo di Yildiz: "Giorno importante per il futuro Juve"

00:51
DICH YILDIZ RINNOVA 2030 DICH

Yildiz fino al 2030: "Amo la Juventus, faremo grandi cose"

01:08
MCH FIRMA RINNOVO YILDIZ MCH

Yildiz fino al 2030: il momento della firma del contratto

01:30
DICH GROSSO PRE INTER DICH

Grosso sfida l'Inter: "Sfida proibitiva, ma proveremo a fare un’impresa"

00:54
DICH CUESTA PRE BOLOGNA DICH

Cuesta: "Abbiamo tutto per far bene"

00:22
MCH ELICOTTERO JUVENTUS STADIUM MCH

Juve, un elicottero atterra alla Continassa

01:35
MCH UNION BERLINO FUOCHI D'ARTIFICIO MCH

Fuochi d'artificio in tutto lo stadio: sospesa la gara con l'Eintracht

01:51
DICH SARRI PRE JUVE DICH

Lazio, Sarri: "Io resto, ma la Juve vista ultimamente è difficile da affrontare"

01:16
La Roma e l'Olimpico

Roma, il fattore Olimpico

01:30
Domani Juventus-Lazio

Juve-Lazio, il grande scontro tra toscani

01:29
Conte non vuole abdicare

Conte non vuole abdicare

01:33
Casa Genoa, casa Conte

Casa Genoa, casa Conte

I più visti di Calcio

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Pagelle di Inter-Torino

Pagelle di Inter-Torino

MCH CHIVU TEDOFORO 05-02 MCH

Folla per Chivu tedoforo a Sant'Ambrogio

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Francisco Conceiçao

Juventus, problema per Conceicao dopo la gara con l'Atalanta: le sue condizioni verso la Lazio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:06
Serata storica per Lautaro: il Toro è sul podio di sempre dei marcatori dell'Inter
18:51
Bisseck gol, ma ci sono tanti dubbi sulla posizione di Thuram: "Qualcuno può trovare il fuorigioco?"
18:21
Lecce, Di Francesco: "Oggi abbiamo messo anima e cuore"
17:42
Sassuolo, anche Carnevali sta con De Rossi: "Var? Così roviniamo il calcio"
15:54
Bologna, Italiano: "Espulsione a Pobega? Per me non c'è. Troppe sconfitte immeritate"