Milano-Cortina 2026, biathlon: argento per la staffetta mista azzurra

© Getty Images
© Getty Images
Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi regalano la sesta medaglia all’Italia: oro per la Francia, alla Germania il bronzo
© Getty Images
© Getty Images
Sesta medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: gli azzurri conquistano il secondo argento della campagna olimpica nella staffetta mista di biathlon. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi salgono sul secondo gradino del podio alle spalle del super quartetto francese, dominante di fatto per tutta la prova. Medaglia di bronzo per la Germania, Norvegia e Svezia appena fuori dal podio.
Seconda medaglia d’argento per l’Italia! La staffetta mista di biathlon conquista la sesta medaglia della spedizione azzurra alle spalle della Francia (medaglia d’oro) e davanti alla Germania (bronzo). Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi salgono sul secondo gradino del podio dopo una prova estremamente convincente. Giacomel fa la differenza nel tratto sciato, Hofer commette un paio di errori di troppo al poligono ma Dorothea Wierer riporta il quartetto azzurro in piena lotta per il podio. Francia, Italia, Germania e Norvegia creano il vuoto alle loro spalle, con le transalpine che allungano al comando grazie ad una Jeanmonnot superlativa al poligono. Italia, Germania e Norvegia si giocano quindi le altre due medaglie, ma le tedesche e le scandinave si inceppano all’ultimo poligono. Lisa Vittozzi è bravissima a mettere in banca l’argento, proprio alle spalle della Francia. La Germania chiude in terza posizione, delusione scandinava sia per la Norvegia (quarta) che per la Svezia (quinta), fuori dai giochi già dai primi turni maschili.
"L'ultima frazione ero più agitata del solito però sono riuscita a fare una bella staffetta e sono contenta", ha detto Lisa Vittozzi - "Bisogna solo continuare così, abbiamo fatto una gara di sei e ci sono ancora tante possibilità", evidenzia Tommaso Giacomel. Mentre Dorothea Wierer spiega che "non era semplicissimo, sapevamo che avevamo buone possibilità e proprio per questo è ancora più difficile - conclude -. Io ero molto nervosa ma nonostante tutto abbiamo fatto vedere un'ottima prestazione, cercheremo di goderci al massimo questa momento".