MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, biathlon: argento per la staffetta mista azzurra

Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi regalano la sesta medaglia all’Italia: oro per la Francia, alla Germania il bronzo

08 Feb 2026 - 16:45
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Sesta medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: gli azzurri conquistano il secondo argento della campagna olimpica nella staffetta mista di biathlon. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi salgono sul secondo gradino del podio alle spalle del super quartetto francese, dominante di fatto per tutta la prova. Medaglia di bronzo per la Germania, Norvegia e Svezia appena fuori dal podio.

Seconda medaglia d’argento per l’Italia! La staffetta mista di biathlon conquista la sesta medaglia della spedizione azzurra alle spalle della Francia (medaglia d’oro) e davanti alla Germania (bronzo). Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi salgono sul secondo gradino del podio dopo una prova estremamente convincente. Giacomel fa la differenza nel tratto sciato, Hofer commette un paio di errori di troppo al poligono ma Dorothea Wierer riporta il quartetto azzurro in piena lotta per il podio. Francia, Italia, Germania e Norvegia creano il vuoto alle loro spalle, con le transalpine che allungano al comando grazie ad una Jeanmonnot superlativa al poligono. Italia, Germania e Norvegia si giocano quindi le altre due medaglie, ma le tedesche e le scandinave si inceppano all’ultimo poligono. Lisa Vittozzi è bravissima a mettere in banca l’argento, proprio alle spalle della Francia. La Germania chiude in terza posizione, delusione scandinava sia per la Norvegia (quarta) che per la Svezia (quinta), fuori dai giochi già dai primi turni maschili.

"L'ultima frazione ero più agitata del solito però sono riuscita a fare una bella staffetta e sono contenta", ha detto Lisa Vittozzi - "Bisogna solo continuare così, abbiamo fatto una gara di sei e ci sono ancora tante possibilità", evidenzia Tommaso Giacomel. Mentre Dorothea Wierer spiega che "non era semplicissimo, sapevamo che avevamo buone possibilità e proprio per questo è ancora più difficile - conclude -. Io ero molto nervosa ma nonostante tutto abbiamo fatto vedere un'ottima prestazione, cercheremo di goderci al massimo questa momento".

biathlon
milano-cortina 2026

Ultime notizie

Dominik Fischnaller 

Da Goggia-Brignone al biathlon e Fischnaller: gli azzurri in gara oggi 7 febbraio

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026

Italia d'argento nella staffetta mista di biathlon trascinata da Wierer e Vittozzi

Dalmasso salva gli azzurri dello snowboard: è bronzo nel gigante parallelo femminile

Lindsey Vonn, urla di dolore dopo la terribile caduta: portata via in elicottero

16

Italia d'argento nella staffetta mista di biathlon

13

Dalmasso bronzo nel gigante parallelo di snowboard

Nel villaggio di Milano non manca nulla: la portabandiera spagnola Smart scopre i preservativi...olimpici

Goggia: "Attesa difficile da gestire, il bronzo era l'unico colore che mi mancava"

Goggia fa il tris nella discesa olimpica: è bronzo sull'Olympia. Pirovano sesta, Brignone decima

7

Sci, la discesa di Sofia Goggia: dopo un oro e un argento, a Cortina arriva il bronzo olimpico

11

Discesa: caduta terribile per Lindsey Vonn a Cortina

31

Lollobrigida, un compleanno da sogno: "Dimostrato che si può vincere ed essere mamma"

Il Cio: "Le proteste di Milano? La violenza non ha alcun posto nei Giochi olimpici"

Vale Rossi: "Che emozione con Mattarella, fatto tutto in gran segreto. Mi ha chiesto della MotoGP"

Dominik Fischnaller 

Da Goggia-Brignone al biathlon e Fischnaller: gli azzurri in gara oggi 7 febbraio

I più visti di Milano-Cortina 2026

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:07
Cutrone e Pessina ribaltano l'Avellino, oggi il Monza tornerebbe in A diretto
17:06
Ordonez regala i tre punti a Cuesta al 95': ora per Italiano è crisi vera
16:56
Furlani: vittoria con record italiano indoor di 8,39 nel lungo di Metz
16:49
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026
16:45
Italia d'argento nella staffetta mista di biathlon trascinata da Wierer e Vittozzi