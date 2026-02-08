Milano-Cortina 2026, biathlon: argento per la staffetta mista azzurra

"L'ultima frazione ero più agitata del solito però sono riuscita a fare una bella staffetta e sono contenta", ha detto Lisa Vittozzi - "Bisogna solo continuare così, abbiamo fatto una gara di sei e ci sono ancora tante possibilità", evidenzia Tommaso Giacomel. Mentre Dorothea Wierer spiega che "non era semplicissimo, sapevamo che avevamo buone possibilità e proprio per questo è ancora più difficile - conclude -. Io ero molto nervosa ma nonostante tutto abbiamo fatto vedere un'ottima prestazione, cercheremo di goderci al massimo questa momento".