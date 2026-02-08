Milano-Cortina 2026: super Goggia, è bronzo nella discesa femminile

© Getty Images
La bergamasca chiude alle spalle dell’americana Johnson e della tedesca Aicher. Pirovano sesta, Brignone decima
Una splendida Sofia Goggia regala all’Italia la medaglia di bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La bergamasca, in pista poco dopo la brutta caduta di Lindsey Vonn, riesce a chiudere terza nella gara vinta dall’americana Breezy Johnson (1’36”10), mentre l’argento va alla tedesca Emma Aicher. Per l’Italia è il quarto podio, il terzo dallo sci alpino dopo la doppietta Franzoni-Paris in quella maschile. Sesta Laura Pirovano e decima Federica Brignone. Per la Goggia si tratta della terza medaglia olimpica in discesa, dopo l'oro a Pyeongchang in Corea del Sud nel 2018 e l'argento a Pechino 2022.
La Goggia chiude a 59 centesimi dall’americana Breezy Johnson che vince l’oro davanti alla Germania rappresentata da Emma Aicher, beffata di soli 4 centesimi. E pensare che dopo il primo rilevamento cronometrico l'azzurra ha pure 18 centesimi di vantaggio, ma un errore al Duca d’Aosta la toglie dalla gara per l’oro. Si tratta comunque di un grande risultato, la quarta medaglia per l’Italia a Milano-Cortina 2026. Le altre italiane: a poco meno di un secondo Laura Pirovano, mentre è lontana Federica Brignone (+1”19). Fuori dalla top 10 pure Nicol Delago (+1”55).