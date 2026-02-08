Milano-Cortina 2026: super Goggia, è bronzo nella discesa femminile

Una splendida Sofia Goggia regala all’Italia la medaglia di bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La bergamasca, in pista poco dopo la brutta caduta di Lindsey Vonn, riesce a chiudere terza nella gara vinta dall’americana Breezy Johnson (1’36”10), mentre l’argento va alla tedesca Emma Aicher. Per l’Italia è il quarto podio, il terzo dallo sci alpino dopo la doppietta Franzoni-Paris in quella maschile. Sesta Laura Pirovano e decima Federica Brignone. Per la Goggia si tratta della terza medaglia olimpica in discesa, dopo l'oro a Pyeongchang in Corea del Sud nel 2018 e l'argento a Pechino 2022.