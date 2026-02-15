Milano-Cortina 2026, snowboard cross a squadre: Moioli e Sommariva vincono l’argento

© Getty Images
© Getty Images
La coppia mista azzurra si prende un bellissimo secondo posto: Gran Bretagna d’oro, Francia di bronzo
© Getty Images
© Getty Images
Altra gara, altra medaglia per l’Italia dello snowboard cross a Milano-Cortina 2026. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva conquistano l’argento nella prova a squadre, con l’azzurra che si mette così al collo la seconda medaglia dopo il bronzo ottenuto due giorni fa nella gara individuale, nonostante una brutta caduta rimediata poche ore prima. La coppia mista italiana chiude alle spalle della sola Gran Bretagna: oro a Nightingale e Bankes. Il bronzo va invece alla Francia (Bozzolo/Casta).
La caccia alla medaglia per l’Italia inizia nei quarti di finale, dove è una super Moioli a permettere agli azzurri di superare il turno. Sommariva fatica, infatti, nella propria manche (+0.89), ma la campionessa nata ad Alzano Lombardo recupera oltre un secondo di ritardo e stacca il pass per la semifinale. Lo stesso copione si ripete poi nella run seguente, dove Lorenzo chiude con 32 centesimi di distacco: è, allora, nuovamente Michela a salire in cattedra con una prova superlativa, sorpassando pure la campionessa olimpica Baff e trascinando gli azzurri in finale. Qui la coppia italiana completa l’opera con un fantastico argento: Sommariva termina la sua prova terzo (evitando pure una caduta), a 66 centesimi dalla prima posizione, e Moioli sale poi al secondo posto (+0.43). L’oro se lo prende la Gran Bretagna con Nightingale e Bankes, mentre il bronzo è della Francia di Bozzolo e Casta: quarta chiude l’Australia di Lambert e Baff. L’Italia ottiene così la sua ventunesima medaglia in questi Giochi Olimpici, continuando ad aggiornare il medagliere. Termina, invece, purtroppo già nei quarti di finale la prova dell’altra coppia azzurra, formata da Omar Visintin e Sofia Groblechner.
"A me piace fare le rimonte, un po' fatica e dire 'ok sono dietro e devo recuperare'. Sono sempre stata così, perché metto nel mirino l'avversaria. Sicuramente è stata una gran bella gara. Avevamo batterie toste, quindi nei quarti di finale saremmo potuto uscire ai quarti di finale tranquillamente perché comunque i rivali erano tosti. Però ci abbiamo creduto e di batteria in batteria. Abbiamo costruito una gran gara e io mi sono divertita a fare i sorpassi. Sono arrivato a quattro medaglie. Ora mi voglio godere quello che ho fatto fino adesso". Così in mixed zone Michela Moioli.
"Io sembro gelida nei recuperi? Dipende dal momento. Sono una persona molto emotiva, ansiosa e passa da momenti di gioia ad essere nervosa in un attimo. Sono fatta così ormai lo so e lo sanno anche i miei compagni di squadra. Lo sa Lorenzo. Però oggi ero molto più tranquilla perché comunque avendo già tolto il peso della gara individuale, oggi volevo godermela e volevo divertirmi, fare il meglio che potevo. E così ho fatto. Come in qualsiasi squadra e in qualsiasi famiglia si litiga ma l'importante è crederci sempre e lavorare insieme per un solo obiettivo", ha aggiunto l'azzurra. "Sono soddisfatta al 100% di questa mia Olimpiade", ha concluso.
"Il segreto è stato stare in piedi perché sono stato centrato sia ai quarti che in finale e quello non aiuta ad andare veloci. Ho cercato comunque di tenere il gap rispetto a quelli davanti il più piccolo possibile. Poi non è facile perché siamo tutti forti. Però Michela ha fatto un egregio lavoro". Così in mixed zone Lorenzo Sommariva, argento nello snowboardcross a squadre ai Giochi di Milano Cortina in coppia con Michela Moioli. "Qual è il segreto del gioco di squadra? La cosa più importante è rimanere tranquilli perché la tranquillità che si può trasmettere tra compagni di squadra aiuta sicuramente", ha aggiunto. "Un bilancio? Mi dispiace per la gara singola ma sono soddisfatto, la medaglia cancella tutto", ha concluso.