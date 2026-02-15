Milano-Cortina 2026, snowboard cross a squadre: Moioli e Sommariva vincono l’argento

"A me piace fare le rimonte, un po' fatica e dire 'ok sono dietro e devo recuperare'. Sono sempre stata così, perché metto nel mirino l'avversaria. Sicuramente è stata una gran bella gara. Avevamo batterie toste, quindi nei quarti di finale saremmo potuto uscire ai quarti di finale tranquillamente perché comunque i rivali erano tosti. Però ci abbiamo creduto e di batteria in batteria. Abbiamo costruito una gran gara e io mi sono divertita a fare i sorpassi. Sono arrivato a quattro medaglie. Ora mi voglio godere quello che ho fatto fino adesso". Così in mixed zone Michela Moioli.