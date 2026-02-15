Milano-Cortina 2026, sci di fondo: bronzo per l'Italia nella staffetta maschile

20 anni dopo Torino 2006, l'Italia torna a vincere una medaglia nello sci di fondo e lo fa con un commovente Federico Pellegrino, che corona la rimonta su Niko Anttola e beffa la Finlandia per il bronzo. Ma è tutto il quartetto azzurro a meritare questo storico terzo posto: Elia Barp e Davide Graz tengono la squadra a ridosso della medaglia, mentre Martino Carollo fa difficoltà in salita in terza frazione e sembra staccarsi. La gara sembra ormai segnata, ma metro dopo metro Federico Pellegrino recupera i più di dieci secondi di distacco da Anttola e, alla fine, fa valere la sua maggiore forza in volata: staccato lo scandinavo e bronzo per l'Italia. Si tratta di fatto dell'unica lotta per la medaglia, perché per l'oro e l'argento non c'è mai discussione: vince la Norvegia trascinata dal leggendario Johannes Hoesflot Klaebo, il più vincente di sempre alle Olimpiadi Invernali. La squadra norvegese rifila più di 22" alla Francia, che può invece festeggiare l'argento. Ma l'attenzione è tutta per l'Italia e un digiuno che si interrompe dopo 20 anni. E il conto delle medaglie sale a 19.