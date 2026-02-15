MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, sci di fondo: bronzo per l'Italia nella staffetta maschile

Decisivo il sorpasso di Pellegrino su Anttola nella 4x7,5 km: primo podio dal 2006 e diciannovesima medaglia azzurra

15 Feb 2026 - 14:06
© Getty Images

© Getty Images

L'Italia conquista il bronzo nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nella staffetta maschile 4x7,5 km, il quartetto composto da Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino chiude terzo nella finale dominata dalla Norvegia, che vince l'oro davanti alla Francia. Fondamentale l'ultimo sorpasso di Pellegrino su Anttola per un podio che mancava da 20 anni. E per gli azzurri è la diciannovesima medaglia.

20 anni dopo Torino 2006, l'Italia torna a vincere una medaglia nello sci di fondo e lo fa con un commovente Federico Pellegrino, che corona la rimonta su Niko Anttola e beffa la Finlandia per il bronzo. Ma è tutto il quartetto azzurro a meritare questo storico terzo posto: Elia Barp e Davide Graz tengono la squadra a ridosso della medaglia, mentre Martino Carollo fa difficoltà in salita in terza frazione e sembra staccarsi. La gara sembra ormai segnata, ma metro dopo metro Federico Pellegrino recupera i più di dieci secondi di distacco da Anttola e, alla fine, fa valere la sua maggiore forza in volata: staccato lo scandinavo e bronzo per l'Italia. Si tratta di fatto dell'unica lotta per la medaglia, perché per l'oro e l'argento non c'è mai discussione: vince la Norvegia trascinata dal leggendario Johannes Hoesflot Klaebo, il più vincente di sempre alle Olimpiadi Invernali. La squadra norvegese rifila più di 22" alla Francia, che può invece festeggiare l'argento. Ma l'attenzione è tutta per l'Italia e un digiuno che si interrompe dopo 20 anni. E il conto delle medaglie sale a 19.

Pellegrino: "Bronzo da sogno"

 "Ho sognato questo giorno da tanto tempo, anni fa, quando ho cominciato a pensare alle Olimpiadi disputate in casa. Ho visto i compagni di squadra aumentare il loro livello e oggi abbiamo raggiunto questo risultato, quello di cui sono più orgoglioso nella mia carriera". Così il fondista italiano Federico Pellegrino, valdostano di 35 anni, dopo la conquista con i compagni di squadra Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo, della medaglia di bronzo nella staffetta 4x7,5 km dello sci nordico dei Giochi olimpici di Milano Cortina a Tesero in Val di Fiemme.

olimpiadi milano-cortina 2026
federico pellegrino
sci di fondo

Ultime notizie

Innerhofer: "Curo la barba come il corpo, la pressione il mio motore. Franzoni..."

Martino Cozzi

La doppietta della tigre Brignone: "Al traguardo ho sentito le urla, non capivo più nulla"

Curling maschile, in corso Norvegia-Italia | Gigante femminile, comincia la prima manche

8

Così forte che le rivali si inchinano: Hector e Stjernesund ai piedi di Fede

20
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Federica Brignone nel gigante a Milano-Cortina 2026

Brignone, il miracolo è doppio: domina anche il gigante donne! Della Mea quarta, delusione Goggia

Una domenica... bestiale: bronzo per l'Italia nella staffetta maschile di sci di fondo

Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: Gabry Ponte primo ospite ufficiale

Italiani in gara oggi: Brignone e Goggia per la discesa. Speranze in skelethon, biathlon e snowboard cross

Dramma per l'azzurra D'Antonio, la più giovane ai Giochi: rottura del legamento dopo caduta in allenamento

Milano-Cortina, finiti in tre giorni i 10mila preservativi distribuiti nel Villaggio Olimpico

Curling, dopo il caso di Svezia-Canada cambiano le regole: due arbitri per controllare i lanci

Braathen fa la storia! Vince l'oro nel gigante e regala al Brasile la prima medaglia in un'Olimpiade invernale

18

Braathen, un oro in gigante che cambia la storia

Fenomeno Braathen, il norvegese che ha portato il Brasile sul tetto del mondo: dal ritiro alla rinascita coi colori verdeoro

Innerhofer: "Curo la barba come il corpo, la pressione il mio motore. Franzoni..."

Martino Cozzi

I più visti di Milano-Cortina 2026

Stefania Constantini

Constantini fa boom sui social: la stella del curling e il fidanzato dell'hockey

Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

C'è Olimpiade e Olimpiade

L'intervista impossibile di Alberto Tomba ma non solo: l'Altra Olimpiade

Fontana replica a Sighel: "Polemiche non meritano mia attenzione. Mi sento parte della squadra"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Hulk, che bolide!
14:51
Hulk, che bolide!
14:51
Milano-Cortina 2026, D'Antonio: "Tornerò. Con la stessa fame"
14:51
Curling maschile, in corso Norvegia-Italia | Gigante femminile, comincia la prima manche
14:48
Così forte che le rivali si inchinano: Hector e Stjernesund ai piedi di Fede
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
14:43
Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto