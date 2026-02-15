Milano-Cortina 2026, sci di fondo: bronzo per l'Italia nella staffetta maschile
Decisivo il sorpasso di Pellegrino su Anttola nella 4x7,5 km: primo podio dal 2006 e diciannovesima medaglia azzurra
© Getty Images
L'Italia conquista il bronzo nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nella staffetta maschile 4x7,5 km, il quartetto composto da Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino chiude terzo nella finale dominata dalla Norvegia, che vince l'oro davanti alla Francia. Fondamentale l'ultimo sorpasso di Pellegrino su Anttola per un podio che mancava da 20 anni. E per gli azzurri è la diciannovesima medaglia.
20 anni dopo Torino 2006, l'Italia torna a vincere una medaglia nello sci di fondo e lo fa con un commovente Federico Pellegrino, che corona la rimonta su Niko Anttola e beffa la Finlandia per il bronzo. Ma è tutto il quartetto azzurro a meritare questo storico terzo posto: Elia Barp e Davide Graz tengono la squadra a ridosso della medaglia, mentre Martino Carollo fa difficoltà in salita in terza frazione e sembra staccarsi. La gara sembra ormai segnata, ma metro dopo metro Federico Pellegrino recupera i più di dieci secondi di distacco da Anttola e, alla fine, fa valere la sua maggiore forza in volata: staccato lo scandinavo e bronzo per l'Italia. Si tratta di fatto dell'unica lotta per la medaglia, perché per l'oro e l'argento non c'è mai discussione: vince la Norvegia trascinata dal leggendario Johannes Hoesflot Klaebo, il più vincente di sempre alle Olimpiadi Invernali. La squadra norvegese rifila più di 22" alla Francia, che può invece festeggiare l'argento. Ma l'attenzione è tutta per l'Italia e un digiuno che si interrompe dopo 20 anni. E il conto delle medaglie sale a 19.
Pellegrino: "Bronzo da sogno"
"Ho sognato questo giorno da tanto tempo, anni fa, quando ho cominciato a pensare alle Olimpiadi disputate in casa. Ho visto i compagni di squadra aumentare il loro livello e oggi abbiamo raggiunto questo risultato, quello di cui sono più orgoglioso nella mia carriera". Così il fondista italiano Federico Pellegrino, valdostano di 35 anni, dopo la conquista con i compagni di squadra Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo, della medaglia di bronzo nella staffetta 4x7,5 km dello sci nordico dei Giochi olimpici di Milano Cortina a Tesero in Val di Fiemme.