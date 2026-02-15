MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, biathlon: Vittozzi fa la storia, primo oro nell'inseguimento

Perfezione al tiro e costanza sugli sci, l'azzurra conquista la 22a medaglia e l'ottavo oro: record assoluto di vittorie nei Giochi invernali 

15 Feb 2026 - 16:58
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Quattro medaglie in due ore, per riscrivere tutti i record dell'Italia nelle Olimpiadi invernali. L'Italia completa il suo personale poker con la vittoria di Lisa Vittozzi, che conquista una strepitosa medaglia d'oro nell'inseguimento (10km) del biathlon. Scattata in quinta posizione con un ritardo di trentasette secondi dalla norvegese Kirkeeide, Lisa ha sfruttato la sua perfezione al tiro per trionfare: 22a medaglia e 8° oro per l'Italia.

Federica Brignone aveva consentito all'Italia di eguagliare il record di podi di Lillehammer (20), il duo Moioli-Sommariva aveva riscritto la storia con la 21a medaglia. La giornata è però tutt'altro che finita per l'Italia, che continua a riscrivere la storia e sale a quota 22 medaglie, riscrivendo il proprio record d'ori: l'ottava sinfonia porta la firma di Lisa Vittozzi, Monna Lisa del biathlon, che trionfa nell'inseguimento (10km). Si tratta della prima, storica, vittoria a cinque cerchi per l'Italia nella disciplina e Vittozzi effettua un autentico capolavoro. Scattata in quinta posizione con un ritardo di trentasette secondi, l'azzurra ha scalato posizioni su posizioni con una maggior velocità sugli sci e la precisione al poligono: nessun errore al tiro, sia nella sprint che oggi. Decisiva l'ultima sessione, che ha visto sbagliare due volte la norvegese Kirkeeide, mentre Lisa effettuava il cinque su cinque decisivo per l'oro. Vittozzi ha così trionfato col tempo di 30:11.8, argento proprio alla Norvegia con Kirkeeide (+28.8) e bronzo per la finlandese Minkkinen (+34.3). Delusione per le francesi Jeanmonnot e Michelon, scala la classifica invece Dorothea Wierer: da 44a a 9a, con una prova impeccabile e un solo errore (+1:30.3). Solo dei piazzamenti per Auchenthaler (26a) e Carrara (36a), in un'Italia che sale così a 22 medaglie con quattro podi in due ore: la staffetta dello sci nordico (bronzo), Brignone (oro), Moioli-Sommariva (argento) e Vittozzi (oro). Ora il bottino azzurro è di otto medaglie d'oro, quattro d'argento e dieci di bronzo: nuovo record sia nei podi complessivi (22) che nelle vittorie (8), per il secondo posto nel medagliere alle spalle della Norvegia.

olimpiadi milano-cortina 2026
lisa vittozzi

