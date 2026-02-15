Vittozzi tocca il cielo: "Non credevo di poter vincere, la testa ha fatto la differenza"

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
La 31enne nella storia del biathlon azzurro: "Perfetta dal poligono, così sono riuscita a recuperare. Volevo tanto questa medaglia, mi mancava"
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
"Non ci credo". Lisa Vittozzi tocca il cielo con un dito dopo il primo oro azzurro nel biathlon ai Giochi Olimpici.
Il suo successo nell'inseguimento femminile è qualcosa di inaspettato quanto meritato: "Sono molto felice e orgogliosa di me. Gli ultimi chilometri è stato incredibile, mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore! Cercavo davvero tanto questa medaglia: non pensavo di arrivare all'oro perché il livello delle donne è davvero alto, ma al poligono è andata benissimo e ho colpito tutti i bersagli", ha detto Vittozzi a Rai Sport.
Dopo il 5 su 5 all'ultimo poligono, arrivo trionfale con 28 secondi di vantaggio sulla norvegese Kirkeeide e 34 secondi sulla finlandese Minkkinen. Un esito non scontato, considerato che Lisa oggi era partita al quinto posto con 37 secondi di ritardo: "Dopo la gara di ieri non ero molto soddisfatta, 40 secondi sono tanti da recuperare, ma ho cercato di fare il mio pur sapendo che le altre avevano un passo più veloce del mio sugli sci. La mia testa ha fatto la differenza".