Vittozzi tocca il cielo: "Non credevo di poter vincere, la testa ha fatto la differenza"

Il suo successo nell'inseguimento femminile è qualcosa di inaspettato quanto meritato: "Sono molto felice e orgogliosa di me. Gli ultimi chilometri è stato incredibile, mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore! Cercavo davvero tanto questa medaglia: non pensavo di arrivare all'oro perché il livello delle donne è davvero alto, ma al poligono è andata benissimo e ho colpito tutti i bersagli", ha detto Vittozzi a Rai Sport.