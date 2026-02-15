Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 15 febbraio 2026

"Non ho ancora visto i miei intertempi, sicuramente nella parte alta non mi sentivo così nel ritmo del gigante. Era tanto che non facevo bene nel gigante, sotto mi sentivo veloce però non sai mai, è una gara tirata... si poteva sfruttare di più, però la posizione è buona. Non me lo aspettavo, infatti ero abbastanza perplessa". È una Sofia Goggia sorpresa quella che commenta ai microfoni della Rai la prima manche del gigante donne di Milano Cortina. "Il gigante è stato nel mio cuore, è una disciplina a cui tengo molto perché è la base per andare forte in velocità - aggiunge la sciatrice azzurra -. Ora racimoliamo le energie, restiamo concentrati e vediamo come va la seconda manche".