Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 15 febbraio 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
La tedesca Laura Nolte è al comando della classifica dopo la prima discesa del monobob sulla pista Eugenio Monti ai Giochi di Milano Cortina. Nolte ha fermato il cronometro sul 59"44, lasciandosi alle spalle un terzetto statunitense formato da Elana Meyers Taylor, seconda a 0"25, Kaysha Love, terza a 0"10 e Kaillie Armbruster Humphries, quarta a 0"34. Simona De Silvestro ha fatto segnare un ritardo di 1"60 ed è 23esima, con Giada Andreutti 25esima a 1"77.
Martin Ponsiluoma risale e con un solo errore al tiro (0-1-0-0) centra il titolo olimpico ai Giochi di Milano Cortina nell'inseguimento ad Anterselva: settimo dopo la sprint, lo svedese supera nel poligono finale Emilien Jacquelin che incappa in due errori (1-0-0-2) vanificando una gara fin lì di altissimo profilo. Ponsiluoma trionfa dopo 31'11"9 di gara, precedendo il norvegese Sturla Laegreid (1-0-1-0), argento a 20"6 e lo stesso francese che concretizza la medaglia di bronzo a 29"7. Ai piedi del podio c'è ancora la Francia con Eric Perrot (0-0-0-1), seguito dall'altro norvegese Vetle Christiansen (1-0-1-1). L'esito della sprint di venerdì (22esimo) ha costretto Tommaso Giacomel a una gara di rimonta che il trentino completa con due soli errori al tiro (1-1-0-0) risalendo al nono posto a 1'15"2 grazie al secondo tempo assoluto di giornata, preceduto dal solo Ponsiluoma. Buona la prova anche di Lukas Hofer (0-1-1-1) che mantiene la tredicesima posizione a 2'27"9, così come per Nicola Romanin (1-1-1-1), 28esimo a 3'17. Alle 14.45 prenderà il via la prova femminile.
Sconfitta per la squadra maschile del curling nella sfida con la Norvegia. Decisivo il 4-0 per i norvegesi nel decimo e ultimo end.
"Non ho ancora visto i miei intertempi, sicuramente nella parte alta non mi sentivo così nel ritmo del gigante. Era tanto che non facevo bene nel gigante, sotto mi sentivo veloce però non sai mai, è una gara tirata... si poteva sfruttare di più, però la posizione è buona. Non me lo aspettavo, infatti ero abbastanza perplessa". È una Sofia Goggia sorpresa quella che commenta ai microfoni della Rai la prima manche del gigante donne di Milano Cortina. "Il gigante è stato nel mio cuore, è una disciplina a cui tengo molto perché è la base per andare forte in velocità - aggiunge la sciatrice azzurra -. Ora racimoliamo le energie, restiamo concentrati e vediamo come va la seconda manche".
Alle 13:30 la seconda manche.
Pettorali e distacchi in partenza degli azzurri:
In corso l'ottavo end della sfida di curling maschile con gli azzurri che hanno piazzato un parziale di 4-0 nel quinto end rimontando lo svantaggio.
"La neve è facilissima, il tracciato piuttosto easy. Io ho cercato di attaccare e fare tutto in modo pulito e intelligente". Federica Brignone commenta così la prima manche del gigante di Milano Cortina, che la vede provvisoriamente al comando. "Sono stata attenta sui cambiamenti di terreno, un po' come in SuperG, ho fatto una manche corretta. L'atmosfera qui dà un'adrenalina bellissima" ha aggiunto ai microfoni Rai l'olimpionica azzurra.
L'azzurra chiude, momentaneamente, la prima manche al 20° posto con un ritardo di 1 secondo e 90 centesimi da Brignone.
Grande prestazione di Sofia Goggia che chiude la prima manche del gigante femminile al terzo posto a 46 centesimi da Federica Brignone.
Altro capolavoro di Federica Brignone che passa in testa nella prima manche del gigante femminile chiudendo con 74 centesimi di vantaggio da Lara Colturi.
È Lara Della Mea la prima azzurra a scendere nella prima manche di gigante femminile. Nonostante un'ottima prima parte, l'azzurra chiude a 45 centesimi da Lara Colturi.
Comincia la prima manche, i pettorali delle italiane in gara:
La giornata olimpica si apre con l'Italia del curling maschile in campo contro la Norvegia. Al quinto end, la squadra norvegese è avanti 5-1.
