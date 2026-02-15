Bolelli e Vavassori concedono il bis: di nuovo campioni all'Atp 500 di Rotterdam

15 Feb 2026 - 16:32
© IPA

© IPA

Andrea Vavassori e Simone Bolelli si confermano campioni nel doppio all'ATP 500 di Rotterdam. Dopo il successo di un anno fa, gli azzurri - teste di serie n.4 - hanno sconfitto in finale Hendrik Jebens e Ray Ho col punteggio di 6-3, 6-4. È il loro primo titolo ATP nel 2026, l'ottavo complessivo dopo i tre nel 2024 ed i quattro del 2025. "È bellissimo vincere per due volte di fila qui, c'è stato un pubblico splendido, anche con qualche italiano", ha detto Bolelli durante la premiazione, ringraziando ovviamente anche Vavassori. "È condividere insieme le vittorie - ha continuato il torinese - ma anche le sconfitte. È stato molto bello poter giocare anche più volte sul Campo Centrale: questo torneo migliora ogni anno, e torneremo sicuramente nel 2027". 

tennis
simone bolelli
andrea vavassori
atp rotterdam
doppio

Ultimi video

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

DICH SOFIA GOGGIA DICH

Sofia Goggia: "Punto a essere la miglior versione di me stessa"

DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:32
Bolelli e Vavassori concedono il bis: di nuovo campioni all'Atp 500 di Rotterdam
15:29
Basket: Trieste, sollevato dall'incarico il coach Gonzales
14:51
Milano-Cortina 2026, D'Antonio: "Tornerò. Con la stessa fame"
13:00
Nba All Star Saturday: Lillard ancora re da 3 punti, Johnson delle schiacciate
Pgs Bellaria Volley
12:18
Volley, sanzione storica: club multato per discriminazione di genere