Bolelli e Vavassori concedono il bis: di nuovo campioni all'Atp 500 di Rotterdam

Andrea Vavassori e Simone Bolelli si confermano campioni nel doppio all'ATP 500 di Rotterdam. Dopo il successo di un anno fa, gli azzurri - teste di serie n.4 - hanno sconfitto in finale Hendrik Jebens e Ray Ho col punteggio di 6-3, 6-4. È il loro primo titolo ATP nel 2026, l'ottavo complessivo dopo i tre nel 2024 ed i quattro del 2025. "È bellissimo vincere per due volte di fila qui, c'è stato un pubblico splendido, anche con qualche italiano", ha detto Bolelli durante la premiazione, ringraziando ovviamente anche Vavassori. "È condividere insieme le vittorie - ha continuato il torinese - ma anche le sconfitte. È stato molto bello poter giocare anche più volte sul Campo Centrale: questo torneo migliora ogni anno, e torneremo sicuramente nel 2027".