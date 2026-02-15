BUFERA

Juventus danneggiata da ripetuti errori arbitrali, Elkann telefona a Gravina: "Forte disappunto"

Il numero uno bianconero dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juve ha voluto contattare il presidente FIGC per esprimere tutto il suo disappunto

15 Feb 2026 - 16:16
videovideo

John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l'Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu. Elkann, secondo quanto si apprende, ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e sollecitando l'individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l'integrità e la credibilità del calcio italiano. Elkann ha anche espresso vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra. 

Spalletti, Comolli e Chiellini a muso duro con La Penna: "Hai falsato la partita!"

Questa mattina Elkann, secondo quanto trapela, ha contattato anche la dirigenza bianconera - Damien Comolli e Giorgio Chiellini - e il mister Luciano Spalletti per sottolineare come la proprietà abbia particolarmente apprezzato il grande impegno, la compattezza e lo spirito di unità dimostrati dalla squadra sul campo, così come la determinazione e l'equilibrio espressi dai dirigenti nelle dichiarazioni del post-partita. La proprietà condivide pienamente l'impegno a difendere il club in ogni sede e circostanza, con fermezza e senso di responsabilità. 

