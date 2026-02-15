Juventus danneggiata da ripetuti errori arbitrali, Elkann telefona a Gravina: "Forte disappunto"
Il numero uno bianconero dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juve ha voluto contattare il presidente FIGC per esprimere tutto il suo disappunto
John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l'Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu. Elkann, secondo quanto si apprende, ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e sollecitando l'individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l'integrità e la credibilità del calcio italiano. Elkann ha anche espresso vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra.
Questa mattina Elkann, secondo quanto trapela, ha contattato anche la dirigenza bianconera - Damien Comolli e Giorgio Chiellini - e il mister Luciano Spalletti per sottolineare come la proprietà abbia particolarmente apprezzato il grande impegno, la compattezza e lo spirito di unità dimostrati dalla squadra sul campo, così come la determinazione e l'equilibrio espressi dai dirigenti nelle dichiarazioni del post-partita. La proprietà condivide pienamente l'impegno a difendere il club in ogni sede e circostanza, con fermezza e senso di responsabilità.