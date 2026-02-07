Retroscena Camarda: stava tornando al Milan, poi il contrattempo

Giuseppe Riso, agente di Francesco Camarda, ha svelato ai microfoni di Tuttosport un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare i piani del Milan a gennaio. Il ritorno in rossonero del giovane talento era ormai cosa fatta, ma a far saltare tutto è stato un improvviso infortunio alla spalla che ha costretto il classe 2008 all'operazione chirurgica. Sfumato il rientro alla base, l'obiettivo ora si sposta sul campo con la maglia del Lecce: l'agente ha infatti auspicato che, una volta recuperato, Camarda possa ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni dei salentini per rivelarsi l'arma in più nella corsa salvezza di questo finale di stagione.