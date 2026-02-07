Retroscena Camarda: stava tornando al Milan, poi il contrattempo

07 Feb 2026 - 11:00

Giuseppe Riso, agente di Francesco Camarda, ha svelato ai microfoni di Tuttosport un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare i piani del Milan a gennaio. Il ritorno in rossonero del giovane talento era ormai cosa fatta, ma a far saltare tutto è stato un improvviso infortunio alla spalla che ha costretto il classe 2008 all'operazione chirurgica. Sfumato il rientro alla base, l'obiettivo ora si sposta sul campo con la maglia del Lecce: l'agente ha infatti auspicato che, una volta recuperato, Camarda possa ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni dei salentini per rivelarsi l'arma in più nella corsa salvezza di questo finale di stagione.

Ultimi video

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

I più visti di Mercato

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

Mercato invernale: solo la Premier spende più della serie A, Italia al top per entrate e uscite

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:00
Retroscena Camarda: stava tornando al Milan, poi il contrattempo
10:50
Sommer: "Nelle prossime settimane parlerò con l'Inter del mio futuro"
19:56
Pisa, Corrado: "Prima di Hijemark, contatti con Demichelis. In estate altre tre piste straniere"
17:14
L'agente di Solomon rivela: "Se la Fiorentina retrocede, se ne andrà"
16:13
Torino, ufficiale la risoluzione del contratto di Schuurs