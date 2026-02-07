Napoli, guarda Lucca: subito in gol con il Nottingham Forest

07 Feb 2026 - 10:57
© IPA

© IPA

Una serata amara, addolcita soltanto dalla gioia del primo gol in Premier League. Il Nottingham Forest cade sul campo del Leeds per 3-1: a segnare la rete della bandiera per il Forest è stato Lorenzo Lucca. L'attaccante italiano, approdato in Premier dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 40 milioni di euro, è entrato al 56 al posto di Igor Jesus con i suoi già sotto di tre gol. All'ex Pisa e Udinese, alla prima presenza con gli inglesi, è bastata una mezz'oretta per siglare il primo gol in Premier League. Un cross dalla destra che Lucca ha impattato bene di testa battendo Darlow. 

videovideo
lucca
nottingham forest
napoli

