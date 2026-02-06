Portabandiera ucraina minaccia protesta contro la partecipazione degli atleti russi

Devono anche dimostrare di non sostenere attivamente la guerra in Ucraina. "Non sono d'accordo con questi criteri e credo che molti atleti ucraini non siano d'accordo con questi criteri", ha dichiarato lo skeleton slider 27enne a CNN Sports prima dei Giochi. "So che potremmo correre il rischio di sospensioni o ammonizioni da parte del Cio, (ma) credo che sia l'approccio giusto. Se devi lottare per la tua verità, se credi che non sia giusta, dovresti sostenere la tua opinione". Heraskevych fece notizia in tutto il mondo quattro anni fa ai Giochi di Pechino quando espose uno striscione con la scritta "No alla guerra in Ucraina" per protestare contro l'imminente invasione russa.