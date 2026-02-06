Portabandiera ucraina minaccia protesta contro la partecipazione degli atleti russi
Heraskevych alla Cnn: "So che rischiamo una sanzione Cio ma è l'approccio giusto"
© Getty Images
Il portabandiera ucraino alle Olimpiadi invernali, Vladyslav Heraskevych, ha detto che i suoi compagni di squadra potrebbero protestare ai Giochi di Milano-Cortina contro la decisione di consentire ad atleti neutrali di Russia e Bielorussia di gareggiare in Italia. Lo scrive la Cnn. Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha autorizzato 13 atleti russi e 7 bielorussi a partecipare come Atleti neutrali individuali (Ain) ai Giochi. La loro partecipazione si basa sul rispetto delle rigide linee guida emanate dall'organismo olimpico, che includono la firma di un modulo di Condizioni di Partecipazione che "contiene l'impegno a rispettare la Carta Olimpica, inclusa 'la missione di pace del Movimento Olimpico'".
Devono anche dimostrare di non sostenere attivamente la guerra in Ucraina. "Non sono d'accordo con questi criteri e credo che molti atleti ucraini non siano d'accordo con questi criteri", ha dichiarato lo skeleton slider 27enne a CNN Sports prima dei Giochi. "So che potremmo correre il rischio di sospensioni o ammonizioni da parte del Cio, (ma) credo che sia l'approccio giusto. Se devi lottare per la tua verità, se credi che non sia giusta, dovresti sostenere la tua opinione". Heraskevych fece notizia in tutto il mondo quattro anni fa ai Giochi di Pechino quando espose uno striscione con la scritta "No alla guerra in Ucraina" per protestare contro l'imminente invasione russa.