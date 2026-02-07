La rinascita di Dimarco: numeri da top, l'Inter prepara il rinnovo. Anche Chivu verso la conferma

Numeri non scontati visto come si era chiusa l'ultima stagione. Dimarco era finito sul tavolo degli imputati per una seconda metà di anno non all'altezza. Fede si è fatto un esame di coscienza e, come ha ammesso dopo aver ribaltato la gara contro il Pisa, ha cambiato qualche abitudine dentro e fuori dal campo. Il risultato che stiamo vedendo in questi mesi è probabilmente il miglior Dimarco di sempre, sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico: l'anno scorso con Inzaghi veniva sempre sostituito (giocati 90 minuti soltanto in 7 occasioni su 48 presenze), oggi con Chivu è un intoccabile.