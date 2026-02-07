Sommer: "Nelle prossime settimane parlerò con l'Inter del mio futuro"

"Nelle prossime settimane incontrerò l’Inter per discutere del futuro". Così il portiere dell'Inter Yann Sommer alla TV svizzera, dove ha commentato la cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Il contratto dell'estremo difensore nerazzurro è in scadenza a giugno e la dirigenza si sarebbe già mossa per trovare il suo sostituto: il nome in pole è quello di Guglielmo Vicario del Tottenham, seguito da Elia Caprile del Cagliari. Ma nei giorni scorsi si è parlato anche di un incontro fra alcuni dirigenti dell'Inter e il fratello e agente di Emiliano 'Dibu' Martinez, portiere argentino dell'Aston Villa, campione del mondo con l'Argentina.