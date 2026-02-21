Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 21 febbraio

Diciottesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, sabato 21 febbraio 2026. Ultima gara prima del ritiro per Dorothea Wierer (mass start biathlon, dove ci sarà anche Lisa Vitozzi). Speranza di medaglie nello skicross maschile con Simone Deromedis, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni e nelle mass start di pattinaggio con Andreva Giovannini e Francesca Lollobrigida. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.