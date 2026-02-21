Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 21 febbraio

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Diciottesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, sabato 21 febbraio 2026. Ultima gara prima del ritiro per Dorothea Wierer (mass start biathlon, dove ci sarà anche Lisa Vitozzi). Speranza di medaglie nello skicross maschile con Simone Deromedis, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni e nelle mass start di pattinaggio con Andreva Giovannini e Francesca Lollobrigida. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.
10:00 Bob: Bob a quattro uomini, manche 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)
10:00 Sci acrobatico: Ski cross uomini, seeding (Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
11:00 Sci di fondo: Mass start 50km tecnica classica uomini (Elia Barp e Simone Daprà)
11:57 Bob: Bob a quattro uomini, manche 2 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)
12:00 Sci acrobatico: Ski cross uomini, ottavi di finale (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
12:35 Sci acrobatico: Ski cross uomini, quarti di finale (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
12:54 Sci acrobatico: Ski cross uomini, semifinali (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
13:10 Sci acrobatico: Ski cross uomini, finali (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
13:30 Sci alpinismo: Staffetta mista, finale (Michele Boscacci, Alba De Silvestro)
14:15 Biathlon: Mass start 12,5km donne (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
15:00 Pattinaggio di velocità: Mass start uomini, semifinali (Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello)
15:50 Pattinaggio di velocità: Mass start donne, semifinali (Francesca Lollobrigida)
16:40 Pattinaggio di velocità: Mass start uomini, finale (ev. Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello)
17:15 Pattinaggio di velocità: Mass start donne, finale (ev. Francesca Lollobrigida)
19:00 Bob: Bob a due donne, manche 3 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)
19:05 Curling: Finale per l’oro uomini (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)
21:05 Bob: Bob a due donne, manche 4 (ev. Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)
Tutti gli orari in ore italiane. Il programma può essere soggetto a variazioni. In grassetto le gare per le medaglie.