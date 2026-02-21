MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 21 febbraio

Penultimo giorno di gare: l' ultima per Wierer, speranze di medaglia nello skicross e nel pattinaggio

21 Feb 2026 - 09:20
1 di 27
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Diciottesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, sabato 21 febbraio 2026. Ultima gara prima del ritiro per Dorothea Wierer (mass start biathlon, dove ci sarà anche Lisa Vitozzi). Speranza di medaglie nello skicross maschile con Simone Deromedis, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni e nelle mass start di pattinaggio con Andreva Giovannini e Francesca LollobrigidaClicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.

10:00 Bob: Bob a quattro uomini, manche 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)
10:00 Sci acrobatico: Ski cross uomini, seeding (Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
11:00 Sci di fondo: Mass start 50km tecnica classica uomini (Elia Barp e Simone Daprà)
11:57 Bob: Bob a quattro uomini, manche 2 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)
12:00 Sci acrobatico: Ski cross uomini, ottavi di finale (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
12:35 Sci acrobatico: Ski cross uomini, quarti di finale (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
12:54 Sci acrobatico: Ski cross uomini, semifinali (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
13:10 Sci acrobatico: Ski cross uomini, finali (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
13:30 Sci alpinismo: Staffetta mista, finale (Michele Boscacci, Alba De Silvestro)
14:15 Biathlon: Mass start 12,5km donne (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
15:00 Pattinaggio di velocità: Mass start uomini, semifinali (Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello)
15:50 Pattinaggio di velocità: Mass start donne, semifinali (Francesca Lollobrigida)
16:40 Pattinaggio di velocità: Mass start uomini, finale (ev. Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello)
17:15 Pattinaggio di velocità: Mass start donne, finale (ev. Francesca Lollobrigida)
19:00 Bob: Bob a due donne, manche 3 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)
19:05 Curling: Finale per l’oro uomini (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)
21:05 Bob: Bob a due donne, manche 4 (ev. Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)

Tutti gli orari in ore italiane. Il programma può essere soggetto a variazioni. In grassetto le gare per le medaglie.

Leggi anche
 Arianna Fontana

L'Italia vuole superare Lillehammer '94: dove possono arrivare le medaglie azzurre

milano-cortina 2026
azzurri
oggi
gara
risultati
italiani

Ultime notizie

Sci di fondo, Klaebo schiacciasassi: vince il 10° oro olimpico e punta a fare l'en plein

Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 21 febbraio 2026

Donald Trump

Trump pronto a sbarcare in Italia per tifare Usa nella finale di hockey: i dettagli

Gli italiani in gara oggi: Pellegrino e Wierer salutano, Lollobrigida ci prova ancora

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 20 febbraio 2026

Sighel si prende la rivincita e guida la staffetta maschile di short track al bronzo

8

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

27
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Fontana, il finale è amaro: solo quinta nei 1.500 metri di short track: "I Giochi del 2030? Non lo so"

22

Italia di bronzo nella staffetta maschile di short track

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 20 febbraio

Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: anche Achille Lauro sul palco a Verona

8
Finley Melville Ives

Paura per Melville Ives: sbatte testa e collo, portato via in barella

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 19 febbraio 2026

Paralimpiadi, riammessi russi e bielorussi con bandiere e inni, Heraskevych attacca: "È uno scandalo"

Sci di fondo, Klaebo schiacciasassi: vince il 10° oro olimpico e punta a fare l'en plein

I più visti di Milano-Cortina 2026

Fontana supera Mangiarotti: tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Vonn, periodo nero. Addio al cane Leo: "Se n'è andato il giorno dopo la mia caduta"

Finley Melville Ives

Paura per Melville Ives: sbatte testa e collo, portato via in barella

Sci di fondo, in gara c'è anche...un cane: le immagini dell'invasione di pista

Notizie del giorno
Vedi tutti
Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 
11:14
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 21 febbraio 2026
11:11
Insulti razzisti a Maignan in Udinese-Milan, archiviate le accuse a 5 tifosi friulani
Manuel Akanji
11:09
Akanji parla di futuro: "Ci sono molti interrogativi, a volte bisogna essere egoisti"
10:46
Il Napoli dice addio al piccolo Domenico: "Riposa in pace"
10:41
Audi e Cadillac: che fatica la Formula 1!