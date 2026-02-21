Serie A trappola Champions: Juve-Como e Lecce-Inter tra dubbi e assenze pesanti

L'Inter capolista, pur dominando in Italia con sette punti di vantaggio sul Milan, deve scuotersi di dosso il "gelo norvegese". La sconfitta contro il Bodo/Glimt ha nuovamente evidenziato (Milan, Roma e Como hanno preso meno gol, e gli stessi dell'Atalanta) una fragilità difensiva e un cedimento nella ripresa che Chivu deve correggere immediatamente. La trasferta di Lecce non è affatto scontata: i nerazzurri dovranno rinunciare a Lautaro Martinez, spostando il peso dell'attacco su rotazioni obbligate mentre il pensiero corre già alla rimonta europea necessaria la prossima settimana. Il Lecce si presenta agguerrito, rigenerato da due vittorie che hanno sistemato la classifica e pronto a pungere con la nuova coppia d'attacco Gandelman-Cheddira e il rientro di Banda. Per Chivu, sarà fondamentale non perdere la bussola proprio ora che i "veleni del caso Bastoni" minacciano di lasciare macerie nello spogliatoio.