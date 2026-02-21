serie a

Serie A trappola Champions: Juve-Como e Lecce-Inter tra dubbi e assenze pesanti

La Serie A torna in campo: la Juve sfida il Como nel segno della crisi, l'Inter vola a Lecce senza Lautaro

21 Feb 2026 - 08:49
videovideo

Il weekend di Serie A si apre sotto l'ombra densa delle "notti tragiche" di Champions League, che hanno messo a nudo le fragilità del calcio italiano. Con le gare di ritorno alle porte, il campionato diventa un terreno minato dove Juventus e Inter devono gestire energie, assenze e pesanti eredità psicologiche.

Juventus-Como

 Per la Juventus di Luciano Spalletti, la sfida casalinga contro il Como ha tutti i connotati di una pericolosa trappola. I bianconeri, reduci dalla bruttissima trasferta di Istanbul dove hanno incassato un passivo che richiederà un'impresa da minimo tre gol nel ritorno, arrivano al match con il morale ammaccato e una rosa che fatica a trovare affidabilità. Spalletti deve fare i conti con carenze strutturali in difesa e una fase offensiva che non decolla. Dall'altra parte, il Como di Cesc Fabregas arriva allo Stadium con l'ambizione di accorciare ulteriormente la classifica (i lariani sono a 42 punti, a -4 dai bianconeri). Nonostante l'assenza pesantissima dello squalificato Nico Paz, vice capocannoniere del torneo, Fabregas punterà sui suoi "giocolieri" per mettere in crisi una Juve distratta dal pensiero del Galatasaray. Lo spagnolo cercherà riscatto anche d'immagine, dopo le scuse per il comportamento tenuto a San Siro che gli è valso critiche feroci da parte di Allegri.

Lecce-Inter

 L'Inter capolista, pur dominando in Italia con sette punti di vantaggio sul Milan, deve scuotersi di dosso il "gelo norvegese". La sconfitta contro il Bodo/Glimt ha nuovamente evidenziato (Milan, Roma e Como hanno preso meno gol, e gli stessi dell'Atalanta) una fragilità difensiva e un cedimento nella ripresa che Chivu deve correggere immediatamente. La trasferta di Lecce non è affatto scontata: i nerazzurri dovranno rinunciare a Lautaro Martinez, spostando il peso dell'attacco su rotazioni obbligate mentre il pensiero corre già alla rimonta europea necessaria la prossima settimana. Il Lecce si presenta agguerrito, rigenerato da due vittorie che hanno sistemato la classifica e pronto a pungere con la nuova coppia d'attacco Gandelman-Cheddira e il rientro di Banda. Per Chivu, sarà fondamentale non perdere la bussola proprio ora che i "veleni del caso Bastoni" minacciano di lasciare macerie nello spogliatoio.

juve
como
lecce-inter
presentazione

Ultimi video

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

00:22
DICH SPALLETTI SU DI GREGORIO DICH

Spalletti tira dritto dopo le polemiche: "Di Gregorio gioca"

04:54
DICH SPALLETTI 20/2 DICH

Spalletti su Kalulu: "Ingiustizia evidente, atto dovuto della società parlare con la Figc"

01:38
Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

02:10
Tegola Inter, Lautaro ko

Lautaro, ecco la diagnosi: il derby ora è mission impossible

01:54
Massimiliano Allegri

Allegri, già tre espulsioni al Milan: è un nervosismo da scudetto?

01:46
L'Inter di Pio Esposito

Pio Esposito si prende l'Inter sui muscoli: senza Lautaro, l'attacco è nelle sue mani

01:35
Leao dopo 40 giorni

Leao dopo 40 giorni

01:36
8 giorni del giudizio

Ora o mai più: i giorni del giudizio per la Juve

01:43
Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

01:42
Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

04:36
40 anni fa Berlusconi comprava il Milan: gli aneddoti di Pellegatti

40 anni fa Berlusconi comprava il Milan: gli aneddoti di Pellegatti

02:33
Il Milan di Berlusconi

Il Milan di Berlusconi

01:46
Difesa da ritoccare

Difesa da ritoccare

00:46
"Uomo eccezionale"

"Uomo eccezionale"

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:46
Il Napoli dice addio al piccolo Domenico: "Riposa in pace"
KEVIN DE BRUYNE, NAPOLI
10:11
Napoli, riecco De Bruyne a Castel Volturno: la tabella di marcia per il ritorno in campo
Chilavert
09:42
Scandalo Chilavert: frasi shock contro Mbappé e insulti discriminatori, è bufera
23:42
Sassuolo, Grosso: "Siamo a un livello altissimo, non era scontato e ce lo godiamo"
23:42
Sassuolo, Berardi e la Nazionale: "Dipende da me"