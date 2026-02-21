Serie A trappola Champions: Juve-Como e Lecce-Inter tra dubbi e assenze pesanti
La Serie A torna in campo: la Juve sfida il Como nel segno della crisi, l'Inter vola a Lecce senza Lautaro
Il weekend di Serie A si apre sotto l'ombra densa delle "notti tragiche" di Champions League, che hanno messo a nudo le fragilità del calcio italiano. Con le gare di ritorno alle porte, il campionato diventa un terreno minato dove Juventus e Inter devono gestire energie, assenze e pesanti eredità psicologiche.
Juventus-Como
Per la Juventus di Luciano Spalletti, la sfida casalinga contro il Como ha tutti i connotati di una pericolosa trappola. I bianconeri, reduci dalla bruttissima trasferta di Istanbul dove hanno incassato un passivo che richiederà un'impresa da minimo tre gol nel ritorno, arrivano al match con il morale ammaccato e una rosa che fatica a trovare affidabilità. Spalletti deve fare i conti con carenze strutturali in difesa e una fase offensiva che non decolla. Dall'altra parte, il Como di Cesc Fabregas arriva allo Stadium con l'ambizione di accorciare ulteriormente la classifica (i lariani sono a 42 punti, a -4 dai bianconeri). Nonostante l'assenza pesantissima dello squalificato Nico Paz, vice capocannoniere del torneo, Fabregas punterà sui suoi "giocolieri" per mettere in crisi una Juve distratta dal pensiero del Galatasaray. Lo spagnolo cercherà riscatto anche d'immagine, dopo le scuse per il comportamento tenuto a San Siro che gli è valso critiche feroci da parte di Allegri.
Lecce-Inter
L'Inter capolista, pur dominando in Italia con sette punti di vantaggio sul Milan, deve scuotersi di dosso il "gelo norvegese". La sconfitta contro il Bodo/Glimt ha nuovamente evidenziato (Milan, Roma e Como hanno preso meno gol, e gli stessi dell'Atalanta) una fragilità difensiva e un cedimento nella ripresa che Chivu deve correggere immediatamente. La trasferta di Lecce non è affatto scontata: i nerazzurri dovranno rinunciare a Lautaro Martinez, spostando il peso dell'attacco su rotazioni obbligate mentre il pensiero corre già alla rimonta europea necessaria la prossima settimana. Il Lecce si presenta agguerrito, rigenerato da due vittorie che hanno sistemato la classifica e pronto a pungere con la nuova coppia d'attacco Gandelman-Cheddira e il rientro di Banda. Per Chivu, sarà fondamentale non perdere la bussola proprio ora che i "veleni del caso Bastoni" minacciano di lasciare macerie nello spogliatoio.