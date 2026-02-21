Dua Lipa sceglie una Porsche elettrica

Manifesto elettrico

Presentata come progetto “halo”, la Mission X nasce per incarnare il vertice tecnologico della Casa di Zuffenhausen nell’era elettrica. Architettura della batteria di nuova generazione, aerodinamica avanzata e l’obiettivo dichiarato di stabilire nuovi riferimenti tra le hypercar a emissioni zero. L’elettrificazione impone nuove regole e nuovi linguaggi. In questo senso, la Mission X è una dichiarazione d’intenti su ciò che potrà essere la sportività del futuro.

Dua Lipa, icona globale

A rendere ancora più potente l’immaginario è la presenza di Dua Lipa. Nata a Londra nel 1995, la cantante britannica è una delle artiste pop più influenti dell’ultimo decennio. Con album come Future Nostalgia e Radical Optimism, ha superato i 40 milioni di dischi venduti nel mondo e accumulato miliardi di stream, vincendo numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui Grammy Awards e Brit Awards. Un riferimento per moda, arte e lifestyle. Ed è proprio questa capacità di attraversare mondi diversi che rende credibile l’abbinamento con Porsche.