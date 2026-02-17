LO SFOGO

Osimhen: "Potevo andare alla Juve, a Napoli trattato come un cane"

L'attaccante del Galatasaray tra ricordi e rivelazioni: "Dopo quel video su TikTok qualcosa si è rotto"

17 Feb 2026 - 08:57
Victor Osimhen torna a incrociare la sua strada con l'Italia e la sfida alla Juventus nei playoff della Champions League apre la porta a ricordi e rivelazioni. Come quella che sarebbe potuto essere davvero bianconero prima di andare in Turchia e vestire la maglia del Galatasaray. “Sì, così come oggi potrei essere in altri due top club di Serie A. Prima che iniziasse la trattativa con il Galatasaray, Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve. Ho parlato con un paio di persone del club, mi hanno mostrato interesse ma sapevo che lui (De Laurentiis, ndr) non mi avrebbe lasciato partire. In ogni caso, l’interesse c’era eccome. E quando ti chiama la Juve, a prescindere da tutto, devi sederti e ascoltare”, ha detto l'attaccante nigeriano alla Gazzetta.

E oggi avrebbe di nuovo Spalletti come allenatore: “Si diceva che litigassimo, però non era vero: lo stimo tanto. Ha dormito per mesi nel centro sportivo del Napoli, lavorando giorno e notte per convincerci che potevamo vincere lo scudetto. Ha portato Kim, Anguissa, Kvaratskhelia e anche me al top della condizione, trionfando con un club che non ci riusciva da decenni. Pretendeva tanto, ma ti dava tantissimo. Certi allenatori ti fanno crescere prima come uomo e poi come calciatore”

A Napoli, però, non tutto è andato come sperava, soprattutto per come è finita: “A me dispiace per i tifosi, anche perché io non ho mai parlato di quanto è accaduto. Dopo che il Napoli ha pubblicato quel video su TikTok, qualcosa si è rotto definitivamente. Chiunque può sbagliare un calcio di rigore, chiunque può essere preso in giro per questo. Il Napoli l’ha fatto soltanto con me, tra l’altro con allusioni di un certo tipo. Sono stato vittima di insulti razzisti e ho preso la mia decisione: volevo andare via. Ho cancellato le foto con la maglia del Napoli dal mio Instagram e hanno colto la palla al balzo per mettermi contro i tifosi. E pensare che mia figlia, per me, è più napoletana che nigeriana…”.

Sul contratto: “Avevamo un gentlemen agreement in base al quale l’estate successiva sarei potuto partire, ma dall’altra parte l’impegno non è stato mantenuto del tutto. Hanno provato a mandarmi a giocare ovunque, mi trattavano come un cane. Vai di qua, vai di là, fai questo, fai quello… Ho faticato tanto per fare carriera, non potevo accettare quel tipo di trattamento. Non sono un burattino”.

Poi è arrivato Conte, che lo avrebbe voluto trattenere: “Certo, anche se hanno detto in giro che non mi voleva in squadra. Siamo seri? Quale allenatore in quel momento non mi avrebbe voluto? Appena arrivato, Conte mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto che era a conoscenza della situazione ma che, nonostante tutto, voleva che rimanessi. Gli spiegai che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui ma ormai avevo fatto la mia scelta: non volevo continuare a lavorare in un posto in cui non mi sentivo felice”.

