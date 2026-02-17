Bastoni rompe il silenzio: stasera la conferenza stampa dopo le polemiche di Inter-Juve

I giornali sportivi: martedì 17 febbraio 2026
Alessandro Bastoni parla alle 18:00 in conferenza stampa: il difensore dell'Inter risponde a tutti prima del match con il Bodo/Glimt
Gli attacchi a 360°, l'accusa di simulazione, le minacce di morte verso lui e la famiglia e perfino l'intervento della politica "a protezione" della Nazionale. E poi, ovviamente, la questione Kalulu, la caduta molto accentuata e quell'esultanza smisurata. Alessandro Bastoni è pronto a dire la sua, e lo farà oggi nella conferenza stampa della vigilia di Bodo/Glimt-Inter. Il difensore nerazzurro, alle 18, sarà a fianco di Cristian Chivu nell'appuntamento Uefa in cui, di solito, si affrontano i temi della partita del giorno dopo - e che partita: si parla di playoff Champions - ma questa volta ci attendiamo grande spazio, almeno nelle prime domande, sui fatti del Derby d'Italia per buona pace dei giornalisti norvegesi.
Dopo la domenica di riposo concessa da Chivu alla squadra, nella quale Bastoni ha trovato il conforto della famiglia nella sua casa di Bergamo, ieri è tornato ad allenarsi coi compagni che gli sono stati vicini almeno quanto la società, con le parole di Giuseppe Marotta che lo ha difeso pubblicamente.
E proprio il club gli ha chiesto se se la sentisse di parlare davanti a tutti, questa sera: invito accolto senza esitazioni dal difensore, a testimonianza di una personalità forte. La stessa che gli servirà per archiviare presto le polemiche perché il calcio non dà tempo di respirare: domani è già tempo di Champions, poi di nuovo campionato e più avanti Coppa Italia...
