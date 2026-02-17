Bastoni rompe il silenzio: stasera la conferenza stampa dopo le polemiche di Inter-Juve

Gli attacchi a 360°, l'accusa di simulazione, le minacce di morte verso lui e la famiglia e perfino l'intervento della politica "a protezione" della Nazionale. E poi, ovviamente, la questione Kalulu, la caduta molto accentuata e quell'esultanza smisurata. Alessandro Bastoni è pronto a dire la sua, e lo farà oggi nella conferenza stampa della vigilia di Bodo/Glimt-Inter. Il difensore nerazzurro, alle 18, sarà a fianco di Cristian Chivu nell'appuntamento Uefa in cui, di solito, si affrontano i temi della partita del giorno dopo - e che partita: si parla di playoff Champions - ma questa volta ci attendiamo grande spazio, almeno nelle prime domande, sui fatti del Derby d'Italia per buona pace dei giornalisti norvegesi.