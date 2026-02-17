Clamoroso Real Madrid: Perez rivuole Mourinho e sa già come fare

17 Feb 2026 - 09:01

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid, il quotidiano As lancia la clamorosa indiscrezione su un possibile ritorno di José Mourinho alla Casa Blanca al termine della stagione. Florentino Perez, alla ricerca di un profilo esperto dopo l'esonero di Xabi Alonso e la gestione Arbeloa, starebbe valutando un'operazione "stile Ancelotti" sfruttando una clausola nel contratto dello Special One che gli permetterebbe di liberarsi dal Benfica senza penali entro dieci giorni dalla fine del campionato. Nonostante lo Special One abbia pubblicamente negato contatti recenti, confermando però l'esistenza della clausola rescissoria, l'amicizia con il presidente e il legame mai spezzato con i tifosi madrileni alimentano i rumors proprio a poche ore dal match del Da Luz, dove Mou cercherà di bissare il successo che ha già condannato il Real ai playoff.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Tudor riparte dall'Inghilterra: ha firmato col Tottenham e ritrova una vecchia conoscenza

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Davidson Sanchez

Ex Serie A ma non solo, quanti big in Turchia

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:14
Bologna, Pessina rinnova fino al 2029: il comunicato
09:01
Clamoroso Real Madrid: Perez rivuole Mourinho e sa già come fare
15:16
Bologna, Odgaard prolunga contratto sino al 2029
14:49
Galatasaray, Buruk: "Icardi vicino alla Juve a gennaio? È andata così"
14:19
Galatasaray, Buruk: "Calhanoglu? Lo aspettiamo a braccia aperte"