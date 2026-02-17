Clamoroso Real Madrid: Perez rivuole Mourinho e sa già come fare

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid, il quotidiano As lancia la clamorosa indiscrezione su un possibile ritorno di José Mourinho alla Casa Blanca al termine della stagione. Florentino Perez, alla ricerca di un profilo esperto dopo l'esonero di Xabi Alonso e la gestione Arbeloa, starebbe valutando un'operazione "stile Ancelotti" sfruttando una clausola nel contratto dello Special One che gli permetterebbe di liberarsi dal Benfica senza penali entro dieci giorni dalla fine del campionato. Nonostante lo Special One abbia pubblicamente negato contatti recenti, confermando però l'esistenza della clausola rescissoria, l'amicizia con il presidente e il legame mai spezzato con i tifosi madrileni alimentano i rumors proprio a poche ore dal match del Da Luz, dove Mou cercherà di bissare il successo che ha già condannato il Real ai playoff.