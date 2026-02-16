Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 16 febbraio
Arianna torna in pista per la storia. Speranza di medaglia anche nello slalom speciale maschile. Conti e Macii per rompere il tabù olimpico nel pattinaggio di figura a coppie
Tredicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, lunedì 16 febbraio. Grande attesa per il ritorno in pista di Arianna Fontana: la pattinatrice con un'altra medaglia staccherebbe Mangiarotti come azzurra con più podi olimpici di sempre. Possibilità di andare a medaglia anche nello slalom speciale maschile con Alex Vinatzer tra i possibili protagonisti. Occhi puntati poi su Sara Conti e Niccolò Macii nel pattinaggio di figura a coppie: dopo il titolo di campioni d'Europa il duo vorrebbe rompere il tabù olimpico e portare la prima medaglia nella storia dell'Italia in questa specialità. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.
- 10:00 Bob: Bob a due uomini, manche 1 (Patrick Baumgartner)
- 10:00 Sci alpino: Slalom uomini, manche 1 (da definire)
- 11:00 Short track: 1000m donne, quarti di finale (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)
- 11:18 Short track: 500m uomini, batterie (da definire)
- 11:55 Short track: 1000m donne, semifinali (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)
- 11:57 Bob: Bob a due uomini, manche 2 (Patrick Baumgartner)
- 12:04 Short track: Staffetta 5000m uomini, semifinali (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 12:36 Short track: 1000m donne, finale B (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)
- 12:42 Short track: 1000m donne, finale A (ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)
- 13:30 Sci alpino: Slalom uomini, manche 2 (da definire)
- 14:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Repubblica Popolare di Cina (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
- 19:00 Bob: Monobob donne, manche 3 (ev. Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
- 19:00 Salto con gli sci: Super team uomini, turno 1 (da definire)
- 19:05 Curling: Round robin donne, Italia - USA (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Rebecca Mariani, Giulia Zardini Lacedelli)
- 19:30 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 1 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
- 19:43 Salto con gli sci: Super team uomini, turno 2 (da definire)
- 19:53 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 2 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
- 20:00 Pattinaggio di figura: Coppie, programma libero (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini)
- 20:17 Sci acrobatico: Big air donne, finale manche 3 (Flora Tabanelli, Maria Gasslitter)
- 20:20 Salto con gli sci: Super team uomini, finale (da definire)
- 21:06 Bob: Monobob donne, manche 4 (ev. Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
Il programma può essere soggetto a variazioni. In grassetto le gare per le medaglie.