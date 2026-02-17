Caso La Penna, Rocchi decide lo stop: quanto starà fermo dopo Inter-Juve?

Federico La Penna verso la sospensione dopo l'errore su Kalulu. Gianluca Rocchi valuta il rientro: punizione esemplare o tutela per l'arbitro "tradito" dal comportamento dei calciatori?

17 Feb 2026 - 08:59
 La Penna espelle Kalulu © italyphotopress

Federico La Penna sarà fermato dal designatore Gianluca Rocchi dopo l'errore costato l'espulsione a Kalulu in Inter-Juventus: questo è scontato. Meno scontata è la durata della sospensione. Sebbene sia convinzione diffusa l'ipotesi di un lungo stop (un mese?), il Corriere dello Sport va controcorrente: La Penna riposerà un turno e poi tornerà subito a disposizione, anche se magari non sul campo e dunque in veste di Var o Avar o quarto uomo.

Una decisione figlia del concetto espresso da Rocchi, che ha parlato diverse volte con La Penna nelle scorse ore, in merito ai calciatori che non aiutano gli arbitri: l'errore del fischietto romano, che nella ripresa secondo l'Aia è stato perfetto nonostante gli attacchi di Comolli e Chiellini nell'intervallo, è stato chiaro ma indotto da Bastoni. 

