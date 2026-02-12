Coppa Italia: Lazio in semifinale, Bologna ko ai rigori

LA PARTITA

Entrambe le squadre schierano i migliori undici possibili, con qualche sorpresa: riecco Moro e Vitik nei rossoblù, Sarri lancia Dele-Bashiru e Romagnoli. Partono nettamente meglio i rossoblù, che vogliono difendere il titolo e dare la svolta a una stagione incomprensibile. Castro sfiora la rete dopo dieci minuti, Cambiaghi centra una traversa al quarto d'ora e anche Orsolini si rende pericoloso. Si tratta del preludio al vantaggio, che arriva alla mezz'ora: corner di Moro e testa di Castro, Gila non riesce a evitare l'1-0. Maldini prova a risvegliare la Lazio e impegna Skorupski, ma il risultato non cambia e Sarri subisce un doppio colpo: infortunio per Pedro nel recupero, entra Noslin. L'ex Verona è subito decisivo, diventando un protagonista del match: assist di Dele-Bashiru e 1-1 a porta vuota. Castro e Moro, che poi s'infortunano, sfiorano il bis per un Bologna che torna all'assalto. Il ritmo dei rossoblù però cala col passare dei minuti e le parate di Provedel fanno il resto, caricando la Lazio. Nel finale risalgono così di tono i biancocelesti, che sfiorano il gol col rasoterra di Cataldi e nel finale si rassegnano ai rigori inserendo anche Nuno Tavares e Cancellieri. I minuti regolamentari terminano infatti 1-1 e si va ai tiri dal dischetto, che premiano i biancocelesti: quattro su quattro per Sarri, che può chiudere con Taylor sul 4-1. Provedel ipnotizza infatti Ferguson, mentre Orsolini non centra la porta e condanna i suoi. Biancocelesti in semifinale contro l'Atalanta, dall'altra parte del tabellone ci sarà Inter-Como.