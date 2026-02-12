Coppa Italia: Lazio in semifinale, Bologna ko ai rigori

Bologna-Lazio, le foto del match del Dall'Ara
Prosegue la crisi dei rossoblù, che vanificano la rete di Castro: Noslin subentra e pareggia, Provedel l'eroe dal dischetto
Saranno Inter-Como e Lazio-Atalanta le semifinali della Coppa Italia, che vede uscire la squadra detentrice nell'ultimo quarto di finale. Il Bologna domina nel primo tempo e passa in vantaggio con Castro (30'), colpendo anche una traversa, salvo poi perdere il controllo del match. Noslin subentra all'infortunato e pareggia i conti (49'), portando tutti ai rigori. Qui Provedel risulta decisivo, parando il penalty di Ferguson e ipnotizzando Orsolini per il 4-1 finale.
LA PARTITA
Entrambe le squadre schierano i migliori undici possibili, con qualche sorpresa: riecco Moro e Vitik nei rossoblù, Sarri lancia Dele-Bashiru e Romagnoli. Partono nettamente meglio i rossoblù, che vogliono difendere il titolo e dare la svolta a una stagione incomprensibile. Castro sfiora la rete dopo dieci minuti, Cambiaghi centra una traversa al quarto d'ora e anche Orsolini si rende pericoloso. Si tratta del preludio al vantaggio, che arriva alla mezz'ora: corner di Moro e testa di Castro, Gila non riesce a evitare l'1-0. Maldini prova a risvegliare la Lazio e impegna Skorupski, ma il risultato non cambia e Sarri subisce un doppio colpo: infortunio per Pedro nel recupero, entra Noslin. L'ex Verona è subito decisivo, diventando un protagonista del match: assist di Dele-Bashiru e 1-1 a porta vuota. Castro e Moro, che poi s'infortunano, sfiorano il bis per un Bologna che torna all'assalto. Il ritmo dei rossoblù però cala col passare dei minuti e le parate di Provedel fanno il resto, caricando la Lazio. Nel finale risalgono così di tono i biancocelesti, che sfiorano il gol col rasoterra di Cataldi e nel finale si rassegnano ai rigori inserendo anche Nuno Tavares e Cancellieri. I minuti regolamentari terminano infatti 1-1 e si va ai tiri dal dischetto, che premiano i biancocelesti: quattro su quattro per Sarri, che può chiudere con Taylor sul 4-1. Provedel ipnotizza infatti Ferguson, mentre Orsolini non centra la porta e condanna i suoi. Biancocelesti in semifinale contro l'Atalanta, dall'altra parte del tabellone ci sarà Inter-Como.
LE PAGELLE
Castro 6.5 - Il migliore dei suoi, per intensità e presenza costante nella partita. Segna il gol, ne sfiora altri due e dà la sensazione di comandare ogni singolo movimento offensivo del Bologna.
Moro 6.5 - Italiano gli dà fiducia e lui la ripaga, comandando il centrocampo e servendo l'assist per il Toto Castro. Sfiora anche la rete nella ripresa, poi s'infortuna.
Vitik 5.5 - Né lui né Lucumì convincono, ma il ceco paga il fatto di non sfruttare nessuna delle occasioni che gli vengono offerte. Dormita sul gol di Noslin, resta un oggetto misterioso.
Provedel 7 - Tiene in vita la Lazio e comanda magistralmente la difesa per tutta la partita, poi svetta nei rigori parando il tiro di Ferguson e dando subito il vantaggio ai suoi.
Noslin 6.5 - Non è un mistero che non sia l'attaccante perfetto per Sarri, ma quando entra dà la scossa. La sua imprevedibilità manda in tilt i centrali, ottimo il movimento che gli vale il gol.
Romagnoli 5.5 - Torna titolare, ma è uno dei colpevoli nello svantaggio. Tante disattenzioni per lui e per la retroguardia biancoceleste, per fortuna Gila ci mette (spesso) una pezza.
IL TABELLINO
BOLOGNA-LAZIO 1-4 dcr (1-1 dts)
BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski 6; Zortea 6, Vitik 5.5, Lucumì 5.5 (37' st Helland sv), Juan Miranda 6; Moro 6.5 (18' st Freuler 6), Ferguson 5.5; Orsolini 5.5, Odgaard 5.5 (25' st Sohm 5.5), Cambiaghi 6.5 (25' st Bernardeschi 6); Castro 6.5 (37' st Dallinga sv). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Rowe, Casale, Joao Mario, Dominguez. All. Italiano.
LAZIO (4-3-3) - Provedel 7; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 5.5, Pellegrini 5.5 (35' st Nuno Tavares sv); Dele-Bashiru 6.5, Rovella 5.5 (16' st Cataldi 6), Taylor 6; Isaksen 6 (35' st Cancellieri sv), Maldini 6 (16' st Dia 5.5), Pedro 5.5 (46' pt Noslin 6.5). A disposizione: Motta. Furlanetto, Patric, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Basic, Przyborek. All. Sarri.
Arbitro: Chiffi.
Marcatori: 30' Castro (B), 4' st Noslin (L).
Serie rigori (1-4): Nuno Tavares (L) gol, Ferguson (B) parato, Dia (L) gol, Dallinga (B) gol, Marusic (L) gol, Orsolini (B) out, Taylor (L) gol.
Ammoniti: Gila (L), Castro (B), Juan Miranda (B), Nuno Tavares (L), Vitik (B).
LE STATISTICHE OPTA DI BOLOGNA-LAZIO
Nelle ultime 15 edizioni della Coppa Italia (dal 2011/12 in poi) solo la Juventus (11) e l’Inter (otto) si sono qualificate più volte alle semifinali della competizione rispetto alla Lazio (sette, come il Milan).
La Lazio ha superato il turno (o ha vinto la competizione) in sei delle ultime sette occasioni in cui ha affrontato i calci di rigore in Coppa Italia.
Per la prima volta in 12 confronti in Coppa Italia una sfida tra Bologna e Lazio si è decisa ai calci di rigore.
Il Bologna è la prima squadra a restare imbattuta per almeno 11 partite consecutive in Coppa Italia (9V, 2N) dall’Inter tra il febbraio 2021 e il maggio 2023.(11 anche in quel caso).
La Lazio ha pareggiato una partita di in Coppa Italia per la prima volta dal febbraio 2019 (0-0 vs Milan nell’andata delle semifinali dell’edizione 2018/19, poi vinta).
Dal loro esordio in Coppa Italia nella stagione 2024/25 nessun giocatore ha segnato più gol nella competizione rispetto a Santiago Castro e Tijjani Noslin (quattro, come Tammy Abraham e Roberto Piccoli).
Considerando tutte le competizioni, tra i giocatori delle squadre di Serie A solamente Dusan Vlahovic (cinque) e Christian Pulisic (quattro) hanno segnato più gol da subentrato in questa stagione rispetto a Tijjani Noslin (tre, come Nikola Krstovic, Ange-Yoan Bonny e Mattia Felici).
Tra i giocatori militanti in squadre di Serie A che hanno segnato almeno otto gol in questa stagione considerando tutte le competizioni, solamente Kenan Yildiz (10 - classe 2005) è più giovane di Santiago Castro (otto - 18 settembre 2004).
La Lazio è rimasta imbattuta nelle sue ultime sei trasferte disputate in tutte le competizioni (2V, 4N), striscia più lunga senza sconfitte esterne per il club dal periodo ottobre-dicembre 2020 (sette in quel caso, con Simone Inzaghi in panchina).
Il Bologna ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime 11 sfide casalinghe disputate in tutte le competizioni, striscia più lunga di questo tipo per I felsinei dal periodo settembre 2019-ottobre 2020 (20 in quel caso, con Sinisa Mihajlovic in panchina).
La Lazio è tornata a segnare un gol in casa del Bologna considerando tutte le competizioni per la prima volta dall’ottobre 2019 in Serie A (pareggio 2-2 in quel caso), interrompendo una striscia di cinque confronti diretti al Dall’Ara terminati senza reti realizzate.