Milan, cena di gruppo pagata con i soldi delle multe in campionato

Il Milan di Massimiliano Allegri si compatta in vista delle ultime quindici partite stagionali con una cena di squadra all'Hotel Gallia, finanziata interamente dai fondi raccolti tramite le multe interne della prima metà di campionato. In un clima di ritrovata serenità, lontano dalle tensioni e dai casi mediatici della passata stagione, circa settanta persone tra calciatori, staff tecnico, magazzinieri e il ds Tare si sono riunite martedì sera nel centro di Milano per rafforzare un legame che appare ora più solido che mai.