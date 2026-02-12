Milan, cena di gruppo pagata con i soldi delle multe in campionato

Il Milan di Allegri si riunisce a cena all'Hotel Gallia per preparare le ultime quindici partite. Squadra, staff e il DS Tare insieme grazie ai fondi delle multe.

12 Feb 2026 - 08:42

Il Milan di Massimiliano Allegri si compatta in vista delle ultime quindici partite stagionali con una cena di squadra all'Hotel Gallia, finanziata interamente dai fondi raccolti tramite le multe interne della prima metà di campionato. In un clima di ritrovata serenità, lontano dalle tensioni e dai casi mediatici della passata stagione, circa settanta persone tra calciatori, staff tecnico, magazzinieri e il ds Tare si sono riunite martedì sera nel centro di Milano per rafforzare un legame che appare ora più solido che mai. 

Ultimi video

02:20
Morganti: "Chiffi promosso in Bologna-Lazio"

Morganti: "Chiffi promosso in Bologna-Lazio"

06:59
INT. INTEGRALE DE WINTER pubblicare dopo mezzanotte DICH

De Winter: "Io credo allo scudetto. Allegri molto importante per la mia carriera"

07:25
Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

02:52
Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

09:37
Sarri: "Questo è un grande gruppo"

Sarri: "Questo è un grande gruppo"

05:41
Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

00:28
Viviano: "Bologna, le tre competizioni sono un problema"

Viviano: "Bologna, le tre competizioni sono un problema"

01:48
Le Pagelle di Bologna-Lazio

Le Pagelle di Bologna-Lazio

35:12
Postpartita | Coppa Italia | 11 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 11 febbraio

01:20
Sabatini: "Orsolini come Lukaku, e in ottica spareggi mondiali…"

Sabatini: "Orsolini come Lukaku, e in ottica spareggi mondiali…"

00:25
Rigore decisivo, Lotito a occhi chiusi…

Rigore decisivo, Lotito a occhi chiusi…

00:40
Pazzini: "Questa Lazio ha un'anima"

Pazzini: "Questa Lazio ha un'anima"

01:39
Cataldi: "Meritiamo la semifinale, ma pensiamo già al campionato"

Cataldi: "Meritiamo la semifinale, ma pensiamo già al campionato"

00:40
Chiffi sgrida Provedel: "Sulla linea!". Ma il portiere parte dietro e para il rigore

Chiffi sgrida Provedel: "Sulla linea!". Ma il portiere parte dietro e para il rigore

01:48
Castro: "C'è delusione, ma continueremo a lottare"

Castro: "C'è delusione, ma continueremo a lottare"

02:20
Morganti: "Chiffi promosso in Bologna-Lazio"

Morganti: "Chiffi promosso in Bologna-Lazio"

I più visti di Calcio

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:42
Milan, cena di gruppo pagata con i soldi delle multe in campionato
23:51
Lazio: Pedro in ospedale, scongiurata la frattura
20:01
Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio
De Ketelaere (Marsiglia-Atalanta), parato
18:52
L'Atalanta perde De Ketelaere, c'è lesione: ecco quanto starà fuori il belga
16:32
Johnsen: "Il Palermo è squadra ambiziosa e abbiamo un sogno"