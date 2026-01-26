Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'Ice americana ci sarà? Nel caso "non succederà niente"

Fontana ha osservato, in via ipotetica, che, qualora fossero presenti agenti incaricati della sicurezza, il loro ruolo sarebbe limitato alla tutela delle personalità statunitensi eventualmente presenti, come il vicepresidente J.D. Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio, con l'unico obiettivo di garantirne l'incolumità personale: "L'Ice qui controllerebbe solo il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente".