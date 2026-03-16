TENNIS

Indian Wells, Sinner batte Medvedev 7-6; 7-6: è il sesto 1000 nella carriera dell'azzurro

L'azzurro vince per la prima volta il torneo californiano: il russo, autore di un grande match, deve arrendersi solo dopo due tie-break

16 Mar 2026 - 00:50
videovideo

Jannik Sinner vince Indian Wells 2026: nella finale contro Daniil Medvedev, l'altoatesino si impone con un doppio 7-6 in un'ora e 55 minuti di gioco, conquistando entrambi i tie-break, rispettivamente per 8-6 (primo set) e 7-4 (nel secondo e decisivo parziale). Con questo trionfo sul russo, il 25enne di Sesto Pusteria conquista il suo venticinquesimo titolo in carriera e si avvicina in classifica Atp al numero 1 al Mondo, Carlos Alcaraz.

Indian Wells, Sinner dedica la vittoria ad Antonelli: "Bravo Kimi"

Il quinto successo di fila di Sinner contro Medvedev arriva in uno dei match più equilibrati dello storico dei confronti tra l'altoatesino e il russo. E a dimostrarlo non solo soltanto i due parziali, quei due 7-6 decisi dall'8-6 del primo set e dal 7-4 del secondo, ma anche l'andamento dell'incontro: in quasi due ore di gioco (115 minuti) ci sono solo due palle break, entrambe nello stesso game e in favore di Sinner, che sul 3-3 si porta sul 40-15 ma Medvedev è bravo ad annullarle. Poi, qualche game ai vantaggi e poco più: il servizio domina. Così, è inevitabile arrivare per due volte al 6-6, dove è Jannik a gestire: ha due set point, sfrutta il secondo per poi chiudere 8-6. Ma è nel terzo che compie un'impresa assurda: Medvedev, nel secondo tie-break, va avanti sul 4-0 e tutto sembra finito, ma con un parziale di 7 punti consecutivi Sinner trova il 7-4 che gli vale, a 25 anni, il 25esimo titolo in carriera. A Indian Wells era arrivato solo due volte in semifinale prima del 2026: stavolta, il fenomeno di Sesto Pusteria si prende tutto e accorcia le distanze da Alcaraz in classifica Atp.

jannik sinner
indian wells
daniil medvedev

Ultimi video

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:15
MCH TENNIS COBOLLI BATTE KEZMANOVIC MCH

Cobolli batteKezmanovic: è in finale ad Acapulco

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

I più visti di Tennis

MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

Sinner si sbarazza di Zverev e vola in finale a Indian Wells

Sinner travolge Tien e vola in semifinale a Indian Wells: ora la sfida con Zverev

Jannik Sinner a Indian Wells

Sinner in finale contro Medvedev e... gli acciacchi: come sta dopo il problema alla schiena

Darderi raggiunge i suoi "fratelli": quattro italiani in top20, mai così tanti

Un Sinner mai visto: litiga con due spettatori che disturbano lo scambio

Notizie del giorno
Vedi tutti
01:00
Sarri: "Felice di aver regalato questa vittoria al popolo laziale.Un appello ai tifosi? Decisioni vanno rispettate"
00:56
Indian Wells, Sinner dedica la vittoria ad Antonelli: "Bravo Kimi"
00:50
Sinner, che cuore! Rimonta pazzesca nel tie-break del secondo set: Medvedev battuto 7-6; 7-6
Emozione Motta: "Tifosi fantastici"
00:23
Emozione Motta: "Tifosi fantastici"
00:21
Passo indietro per Estupinan, Leao svogliato, Gila e Motta fanno la differenza