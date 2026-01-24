TENSIONE A MINNEAPOLIS

Uomo ucciso da agenti federali, l'Nba rinvia Minnesota-Golden State

La sfida si terrà domenica alle 23.30 ora italiana e, successivamente, le due squadre si affronteranno anche lunedì

24 Gen 2026 - 22:07
© Getty Images

© Getty Images

L'Nba ha deciso di rinviare la partita in programma a Minneapolis tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. E lo ha fatto senza citare espressamente quanto accaduto nella città del Minnesota, dove Alex Pretti, 37 anni, cittadino americano di professione infermiere, residente in città "con regolare permesso per portare un'arma" (come comunicato dalla polizia nel corso di una conferenza stampa), è stato ucciso oggi dagli agenti della polizia federale ICE. La sfida si terrà domenica alle 23.30 ora italiana e, successivamente, le due squadre si affronteranno anche lunedì, come era già previsto dal calendario Nba. Pretti è la seconda vittima a Minneapolis, dopo la manifestante Renee Good, uccisa durante un controllo anti-migranti, mentre nei giorni scorsi un altro cittadino era rimasto ferito da colpi d'arma da fuoco dei federali, terzo episodio in un mese.

Leggi anche

I New York Knicks battono i San Antonio Spurs e si aggiudicano la Nba Cup

videovideo
nba
minneapolis

Ultimi video

01:08
Stella Rossa in volata

Stella Rossa in volata

01:02
Olimpia-Zalgiris 82-86

Olimpia-Zalgiris 82-86

01:01
Eurolega: Real Madrid-Milano 106-77

Eurolega: Real Madrid-Milano 106-77

01:04
Basket, Bologna vola

Basket, Bologna vola

01:46
Niang fenomeno a Dubai

Niang fenomeno a Dubai

01:09
Volley, crisi Trentino

Volley, crisi Trentino

01:17
Basket, Trapani esclusa

Basket, Trapani esclusa

01:05
Virtus, rimonta a Venezia

Virtus, rimonta a Venezia

01:16
Eurolega: Olimpia - Anadolu 87-74

Eurolega: Olimpia - Anadolu 87-74

01:23
Virtus ko in Eurolega

Virtus ko in Eurolega

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:05
Basket, cade Brescia

Basket, cade Brescia

01:29
Eurolega, Virtus di forza

Eurolega, Virtus di forza

01:13
Dubai-Olimpia 99-92

Dubai-Olimpia 99-92

01:08
Stella Rossa in volata

Stella Rossa in volata

I più visti di Basket

Olimpia-Zalgiris 82-86

Olimpia-Zalgiris 82-86

Eurolega: Real Madrid-Milano 106-77

Eurolega: Real Madrid-Milano 106-77

La Virtus lotta ma cade in casa: il Fenerbahce vince 85-80, play off più lontani

Olimpia avanti fino al terzo periodo, poi si scioglie nel finale: con lo Zalgiris terzo ko di fila in Eurolega

"Oltre i colori": Pistoia e Rieti basket tornano a sfidarsi dopo l'agguato al bus

Milano piega la Stella Rossa a Belgrado e insegue i playoff di Eurolega, Bologna ko col Real

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:13
Golf, l'Italia ha vinto l'Octagonal International Match
19:07
Pattinaggio, Cdm pista lunga: Ghiotto quinto nei 5000 a Inzell
17:36
Biathlon: l'Italia domina la staffetta mista di Nove Mesto
16:55
Milano Cortina: tutto pronto nel Villaggio olimpico a Predazzo
15:14
Biathlon, Cdm: Germania vince single mixed a Nove Mesto, Italia 14esima