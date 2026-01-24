Uomo ucciso da agenti federali, l'Nba rinvia Minnesota-Golden State

L'Nba ha deciso di rinviare la partita in programma a Minneapolis tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. E lo ha fatto senza citare espressamente quanto accaduto nella città del Minnesota, dove Alex Pretti, 37 anni, cittadino americano di professione infermiere, residente in città "con regolare permesso per portare un'arma" (come comunicato dalla polizia nel corso di una conferenza stampa), è stato ucciso oggi dagli agenti della polizia federale ICE. La sfida si terrà domenica alle 23.30 ora italiana e, successivamente, le due squadre si affronteranno anche lunedì, come era già previsto dal calendario Nba. Pretti è la seconda vittima a Minneapolis, dopo la manifestante Renee Good, uccisa durante un controllo anti-migranti, mentre nei giorni scorsi un altro cittadino era rimasto ferito da colpi d'arma da fuoco dei federali, terzo episodio in un mese.