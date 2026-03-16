Lazio, Sarri: "Felice di aver regalato questa vittoria al popolo laziale. Un appello ai tifosi? Decisioni vanno rispettate"

"L’abbraccio coi tifosi? Tutta la serata è stata emozionante. Vedere l'Olimpico cosi', con la nostra gente, ci ha regalato sensazioni bellissime e sono contento che la squadra abbia regalato la vittoria al popolo. Sarei stato orgoglioso della mia gente e dei calciatori a prescindere dal risultato, ve lo assicuro". Non poteva che partire da qui l'analisi di Lazio-Milan di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste poi passa alla partita: "La mia sensazione è che se abbiamo una responsabilità è aver chiuso il primo tempo solo 1-0. Poi, con 6 assenze, nella ripresa non siamo riusciti a mantenere la stessa intensità: quello è stato il problema del secondo tempo".