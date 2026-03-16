Lazio, Sarri: "Felice di aver regalato questa vittoria al popolo laziale. Un appello ai tifosi? Decisioni vanno rispettate"

Lazio, Sarri e i giocatori si prendono l'abbraccio dell'Olimpico pieno di tifosi
© Getty Images
© Getty Images
Il tecnico biancoceleste si gode il successo davanti ai tifosi, tornati, solo per questa gara, a riempire gli spalti dell'Olimpico: "Spero che la bellezza di stasera abbia colpito anche loro"
"L’abbraccio coi tifosi? Tutta la serata è stata emozionante. Vedere l'Olimpico cosi', con la nostra gente, ci ha regalato sensazioni bellissime e sono contento che la squadra abbia regalato la vittoria al popolo. Sarei stato orgoglioso della mia gente e dei calciatori a prescindere dal risultato, ve lo assicuro". Non poteva che partire da qui l'analisi di Lazio-Milan di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste poi passa alla partita: "La mia sensazione è che se abbiamo una responsabilità è aver chiuso il primo tempo solo 1-0. Poi, con 6 assenze, nella ripresa non siamo riusciti a mantenere la stessa intensità: quello è stato il problema del secondo tempo".
Festa con i tifosi, seconda vittoria di fila in campionato, come non era ancora mai successo in stagione. La Lazio può pensare di aver svoltato? Sarri non è di questa idea: "Non prenderei questa partita come metro di paragone. Questa è una gara a sè stante: stasera c'era un'atmosfera particolare, eravamo galvanizzati dal ritorno del pubblico. Questa partita non può essere considerata presa come punto di riferimento". Il tecnico toscano però vede una crescita dei suoi: "Stiamo crescendo sotto tanti punti di vista: speriamo di mettere basi importanti per il futuro. Dove sarebbe la Lazio senza di me? Non lo so, di certo so che questa, per tanti motivi, è la stagione più difficile da quando sono in Serie A. Per questo va fatto un plauso alla squadra: c'erano i presupposti per sfaldarci e invece continuiamo ad allenarci su buoni livelli. Poi magari ogni tanto sbagliamo qualche partita ma a livello caratteriale la squadra c'è".
L'apporto del pubblico è stato fondamentale questa sera all'Olimpico, ma Sarri non se la sente di mettere pressione: "Non so cosa decideranno di fare: da quello che ho capito questa sera si è fatta un'eccezione. Spero che la bellezza di stasera abbia colpito anche loro e non solo me. Non so se la situazione è sanabile. Un appello? Le decisioni delle persone vanno rispettate. Non posso avere la presunzione di non rispettare questa decisione".
© Getty Images
© Getty Images