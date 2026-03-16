LAZIO-MILAN

Lazio, Sarri: "Felice di aver regalato questa vittoria al popolo laziale. Un appello ai tifosi? Decisioni vanno rispettate"

Il tecnico biancoceleste si gode il successo davanti ai tifosi, tornati, solo per questa gara, a riempire gli spalti dell'Olimpico: "Spero che la bellezza di stasera abbia colpito anche loro"

16 Mar 2026 - 01:00
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"L’abbraccio coi tifosi? Tutta la serata è stata emozionante. Vedere l'Olimpico cosi', con la nostra gente, ci ha regalato sensazioni bellissime e sono contento che la squadra abbia regalato la vittoria al popolo. Sarei stato orgoglioso della mia gente e dei calciatori a prescindere dal risultato, ve lo assicuro". Non poteva che partire da qui l'analisi di Lazio-Milan di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste poi passa alla partita: "La mia sensazione è che se abbiamo una responsabilità è aver chiuso il primo tempo solo 1-0. Poi, con 6 assenze, nella ripresa non siamo riusciti a mantenere la stessa intensità: quello è stato il problema del secondo tempo". 

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Festa con i tifosi, seconda vittoria di fila in campionato, come non era ancora mai successo in stagione. La Lazio può pensare di aver svoltato? Sarri non è di questa idea: "Non prenderei questa partita come metro di paragone. Questa è una gara a sè stante: stasera c'era un'atmosfera particolare, eravamo galvanizzati dal ritorno del pubblico. Questa partita non può essere considerata presa come punto di riferimento". Il tecnico toscano però vede una crescita dei suoi: "Stiamo crescendo sotto tanti punti di vista: speriamo di mettere basi importanti per il futuro. Dove sarebbe la Lazio senza di me? Non lo so, di certo so che questa, per tanti motivi, è la stagione più difficile da quando sono in Serie A. Per questo va fatto un plauso alla squadra: c'erano i presupposti per sfaldarci e invece continuiamo ad allenarci su buoni livelli. Poi magari ogni tanto sbagliamo qualche partita ma a livello caratteriale la squadra c'è". 

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L'apporto del pubblico è stato fondamentale questa sera all'Olimpico, ma Sarri non se la sente di mettere pressione: "Non so cosa decideranno di fare: da quello che ho capito questa sera si è fatta un'eccezione. Spero che la bellezza di stasera abbia colpito anche loro e non solo me. Non so se la situazione è sanabile. Un appello? Le decisioni delle persone vanno rispettate. Non posso avere la presunzione di non rispettare questa decisione".

Lazio, Sarri e i giocatori si prendono l'abbraccio dell'Olimpico pieno di tifosi

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