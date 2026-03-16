Indian Wells, Sinner dedica la vittoria ad Antonelli: "Bravo Kimi"
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Jannik Sinner "dedica" la vittoria di Indian Wells a Kimi Antonelli. L'azzurro, come da tradizione, firma la telecamera a fine gara e scrive "Bravo Kimi" riferendosi alla vittoria del pilota della Mercedes. Sinner, amico di Antonelli, è notoriamente un appassionato di motori. Un conceto sottolineato anche sul palco della premiazione: "Questo è un giorno speciale: sono un grande appassionato di Formula1 e penso sia fantastico avere un pilota giovane come Kimi Antonelli che porta in alto l'Italia". Sinner anche nel pomeriggio aveva festeggiato il successo di Antonelli con una storia Instagram.
Poi Sinner passa all'analisi della partita: "Mi sento benissimo. Sono senza parole. È stata una partita durissima. Bello vedere Daniil tornare a questo livello. Questo risultato mi riempie d’orgoglio e sono felice di poterlo condividere con gli amici. Dal primo giorno mi sono allenato duramente e questo risultato mi riempie d'orgoglio. Rimonta nel tie-break? Ho continuato a crederci, ho continuato a fidarmi dei miei colpi, non ho mollato. Il terzo set sarebbe stato duro. Molto meglio aver chiuso in due".