Indian Wells, Sinner dedica la vittoria ad Antonelli: "Bravo Kimi"

Poi Sinner passa all'analisi della partita: "Mi sento benissimo. Sono senza parole. È stata una partita durissima. Bello vedere Daniil tornare a questo livello. Questo risultato mi riempie d’orgoglio e sono felice di poterlo condividere con gli amici. Dal primo giorno mi sono allenato duramente e questo risultato mi riempie d'orgoglio. Rimonta nel tie-break? Ho continuato a crederci, ho continuato a fidarmi dei miei colpi, non ho mollato. Il terzo set sarebbe stato duro. Molto meglio aver chiuso in due".