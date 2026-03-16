Indian Wells, Sinner dedica la vittoria ad Antonelli: "Bravo Kimi"

16 Mar 2026 - 00:56
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Jannik Sinner "dedica" la vittoria di Indian Wells a Kimi Antonelli. L'azzurro, come da tradizione, firma la telecamera a fine gara e scrive "Bravo Kimi" riferendosi alla vittoria del pilota della Mercedes. Sinner, amico di Antonelli, è notoriamente un appassionato di motori. Un conceto sottolineato anche sul palco della premiazione: "Questo è un giorno speciale: sono un grande appassionato di Formula1 e penso sia fantastico avere un pilota giovane come Kimi Antonelli che porta in alto l'Italia". Sinner anche nel pomeriggio aveva festeggiato il successo di Antonelli con una storia Instagram.

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Poi Sinner passa all'analisi della partita: "Mi sento benissimo. Sono senza parole. È stata una partita durissima. Bello vedere Daniil tornare a questo livello. Questo risultato mi riempie d’orgoglio e sono felice di poterlo condividere con gli amici. Dal primo giorno mi sono allenato duramente e questo risultato mi riempie d'orgoglio. Rimonta nel tie-break? Ho continuato a crederci, ho continuato a fidarmi dei miei colpi, non ho mollato. Il terzo set sarebbe stato duro. Molto meglio aver chiuso in due". 

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