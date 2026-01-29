Cio, la presidente Coventry: "Percepiamo lo spirito olimpico, organizzazione meravigliosa"

"Mi ha fatto molto piacere ascoltare la presidente del Cio Kirsty Coventry - ha sottolineato Fontana - perché si è complimentata per il lavoro che abbiamo fatto, per le diverse sedi che ha visitato e soprattutto perché tutto è veramente stato realizzato nel modo migliore. Adesso, passo dopo passo, arriveremo all'inaugurazione. Speriamo che il tempo sia bello perché con il sole saranno delle Olimpiadi fantastiche. Ho già visto le foto di Bormio e di Livigno con tanta neve e il colpo d'occhio è bellissimo. Sono sicuro che con questo scenario chi le seguirà rimarrà affascinato".