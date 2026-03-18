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MotoGP Brasile

La situazione a Goiania: fango e terra ovunque, pit lane e box allagati

All'arrivo nel circuito Ayrton Senna di Goiania, città capitale dello stato del Goiás a circa 200km dalla capitale Brasilia, i tecnici delle squadre di MotoGP hanno trovato una situazione disastrosa, causata dalle intense piogge che hanno colpito la zona nei giorni scorsi. Decine di persone al lavoro per drenare l'acqua dai box e liberare intere zone dal fango, ma c'è terra ovunque e il meteo non promette nulla di buono per il weekend.

18 Mar 2026 - 14:00
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