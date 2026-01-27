Milano-Cortina 2026, l'Ice arriva in Italia: sicurezza e polemiche per gli agenti USA. Cosa faranno

Scoppia la polemica: "Una milizia che uccide" - La presenza di agenti dell’Ice ai Giochi in programma dal 6 al 22 febbraio ha scatenato un acceso dibattito in Italia, anche alla luce della recente uccisione di due cittadini americani da parte di agenti dell’Ice a Minneapolis, nel nord degli Stati Uniti. Sul tema è intervenuto stamattina anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire gli agenti dell’Ice per i Giochi olimpici che problema c’è. Questa è una milizia che uccide", le sue parole in diretta a Rtl 102.5. "È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano – ha aggiunto -. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell’Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza".