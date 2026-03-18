Weekend in bilico

MotoGP, Brasile sott’acqua: il circuito di Goiania allagato, il GP è a rischio? [FOTO]

Le forti piogge mettono in dubbio il secondo weekend della stagione: circuito impraticabile e nuove precipitazioni in arrivo

di Massimiliano Cocchi
18 Mar 2026 - 14:02
© Foto da web

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La MotoGP sbarca in Brasile con il fiato sospeso. A Goiania, dove nel fine settimana è in programma il Gran Premio, l’acqua ha preso il sopravvento: il circuito intitolato ad Ayrton Senna si è risvegliato sommerso dopo il violento nubifragio che ha colpito la zona nelle ultime ore.

Le immagini diffuse sui social dall'account The Talking Helmet raccontano più di qualsiasi bollettino: tratti di pista trasformati in specchi d’acqua, le curve finali impraticabili, un sottopassaggio completamente invaso. Scene che, al momento, rendono difficile immaginare un’attività in pista regolare.

La situazione a Goiania: fango e terra ovunque, pit lane e box allagati

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A rendere il quadro ancora più delicato è il meteo. Le previsioni non promettono tregua e indicano nuovi rovesci proprio nei giorni chiave del weekend, a partire da venerdì, quando piloti e team dovrebbero iniziare a lavorare sul tracciato con sessioni più lunghe del solito. Un dettaglio che, in queste condizioni, rischia di trasformarsi in un ulteriore ostacolo.

Nel paddock la preoccupazione è concreta. Anche Livio Suppo, oggi consulente in Moto2 dopo una lunga carriera ai vertici della MotoGP, ha rilanciato sui social le immagini del circuito allagato, segnale di un’attenzione che cresce di ora in ora.

Non è certo un periodo fortunato per il Motomondiale. Tra test disturbati dalla pioggia e un calendario già rimaneggiato – con il Qatar spostato a novembre e gli appuntamenti europei adattati di conseguenza – anche il capitolo brasiliano rischia di aggiungere un nuovo elemento di incertezza.

Le prossime ore saranno decisive. Servirà capire se il tracciato riuscirà a drenare l’acqua e tornare in condizioni accettabili. In caso contrario, l’ipotesi di un weekend stravolto – o addirittura cancellato – smetterebbe di essere solo uno scenario remoto.

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