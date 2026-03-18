NBA, Caruso ma che fai? La stoppata di scarpa costa a OKC tre punti

Alex Caruso nella storia. Il giocatore di Okc è entrato nella leggenda questa notte provando a stoppare il tedesco Tristan Da Silva di Orlando con la scarpa che si è trovato in mano: "Non mi ero mai trovato in una situazione del genere prima d'ora. E, non so, mi è venuto spontaneo. Pensavo semplicemente di volerlo bloccare e, onestamente, non sapevo quale sarebbe stata la decisione dell'arbitro. Non sapevo che sarebbe stato fischiato un fallo di interferenza e un fallo tecnico. Se l'avessi saputo, probabilmente non l'avrei fatto perché sono tre punti. È un canestro automatico, e lui non ha nemmeno messo la palla sopra il canestro. Non appena ho avuto la scarpa in mano, mi è venuto in mente di usarla. Non in modo malizioso, ma più che altro pensando: ‘Proviamo a fare un'azione per fermare la palla’. È solo una di quelle strane giocate NBA che probabilmente non si ripeteranno per altri 10 anni."