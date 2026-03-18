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NBA, Caruso ma che fai? La stoppata di scarpa costa a OKC tre punti

Nella partita contro Orlando, il giocatore di OKC con origini italiane "ha inventato" una nuova giocata. Gli arbitri però gliel'hanno bocciata segnalando un fallo tecnico e di interferenza

18 Mar 2026 - 14:05
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Alex Caruso nella storia. Il giocatore di Okc è entrato nella leggenda questa notte provando a stoppare il tedesco Tristan Da Silva di Orlando con la scarpa che si è trovato in mano: "Non mi ero mai trovato in una situazione del genere prima d'ora. E, non so, mi è venuto spontaneo. Pensavo semplicemente di volerlo bloccare e, onestamente, non sapevo quale sarebbe stata la decisione dell'arbitro. Non sapevo che sarebbe stato fischiato un fallo di interferenza e un fallo tecnico. Se l'avessi saputo, probabilmente non l'avrei fatto perché sono tre punti. È un canestro automatico, e lui non ha nemmeno messo la palla sopra il canestro. Non appena ho avuto la scarpa in mano, mi è venuto in mente di usarla. Non in modo malizioso, ma più che altro pensando: ‘Proviamo a fare un'azione per fermare la palla’. È solo una di quelle strane giocate NBA che probabilmente non si ripeteranno per altri 10 anni." 

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