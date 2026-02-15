Non solo il tuffo di Bastoni, Kalulu critica anche il primo giallo: il video polemico sui social

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu fa parlare le immagini sul proprio profilo Instagram. Il centrale, protagonista dell'espulsione contestata durante il derby d'Italia contro l'Inter, ha ripubblicato nelle sua storie Instagram una clip di circa 40 secondi con le due ammonizioni ricevute dall'arbitro La Penna, prima per uno scontro a centrocampo con Barella e poi per l'episodio con Bastoni. Entrambe le sanzioni sembrano essere esagerate, come sottolinea l'emoticon dubbiosa con cui il difenosre francese ha voluto accompagnare le immagini. Il video era stato pubblicato dal profilo Malonmort Game, che ha scritto: "Da interista, così mi fa schifo vincere. No simulazione" è il messaggio del creator Alfonso.