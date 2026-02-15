Nba All Star Saturday: Lillard ancora re da 3 punti, Johnson delle schiacciate

In attesa della tradizionale partite delle stelle, da quest'anno con una nuova formula, nella notte italiana è andato in scena a Los Angeles l' All Star Saturday. Damian Lillard ha vinto la gara dei tiri da tre punti nonostante abbia fin qui saltato l'intera stagione con Portland per un infortunio al tendine d'Achille. Lillard ha superato Devin Booker nel round finale, 30 punti a 27. Booker ha iniziato bene, ma ha perso terreno nel finale. Lillard ha vinto il suo terzo titolo in carriera, eguagliando Larry Bird e Craig Hodges per il maggior numero di punti di sempre. Il rookie Kon Knueppel si è classificato terzo con 17 punti. Lillard ha scherzato dicendo che "stava pregando per la sua rovina" a causa di Booker. Nella gara delle schiacciate, priva di grandi nomi, il successo è andato al giocatore dei Miami Heat Keshad Johnson, che ha superato in finale Carter Bryant dei San Antonio Spurs. Eliminati al primo turno invece Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers) e Jase Richardson (Orlando Magic). Nella gara delle Shooting Stars, il Team Knicks ha vinto con 47 punti sul Team Cameron, che ne aveva totalizzati 38. Karl-Anthony Towns, Allan Houston e Jalen Brunson hanno reso felice Spike Lee, tifoso di lunga data dei Knicks. Sorrideva da bordo campo. 2026