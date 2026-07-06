Milan, Lotito respinge la prima offerta per Gila: le prossime mosse dei rossoneri

Nel giorno in cui Ruben Amorim è sbarcato ufficialmente sul pianeta Milan, il Diavolo continua a lavorare per regalare al suo nuovo tecnico tutti i rinforzi richiesti. Dopo Gonçalo Ramos, la proprietà del club si è spostata sul reparto difensivo e l'obiettivo è portare al più presto Mario Gila alla corte dell'allenatore portoghese.
Oggi Alejandro Camaño, agente del difensore della Lazio, ha incontrato a Roma i dirigenti biancocelesti per presentare l'offerta del Milan da 25 milioni di euro più bonus. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, però, Lotito ha rifiutato la prima proposta dei rossoneri, giudicandola non congrua alle sue richieste.
Visto il 50 per cento della rivendita che spetta al Real Madrid, il presidente biancoceleste vuole provare a monetizzare il più possibile con la cessione dello spagnolo e chiede almeno 30 milioni di euro.
Il classe 2000 va in scadenza nel 2027 ma ha già le idee chiare: Gila vuole lasciare la Lazio e ha un accordo con il Milan da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per cinque anni. Inoltre, il centrale gode anche della stima di Amorim, con cui ha già avuto un colloquio telefonico.
Insomma, ora bisogna solo trovare l'accordo con i biancocelesti e, dopo la prima offerta respinta, i rossoneri proveranno ad affondare il colpo decisivo con una seconda proposta più vicina alle richieste di Lotito.