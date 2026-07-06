Udinese, ufficiale l'acquisto di Chakvetadze: contratto fino al 2030

06 Lug 2026 - 17:51
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L'Udinese inaugura il mercato estivo con l'arrivo di Giorgi Chakvetadze. Il club friulano ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo del centrocampista offensivo georgiano dal Watford, l'altra società della famiglia Pozzo: il classe 1999 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, con opzione per un'ulteriore stagione.

Nazionale georgiano, Chakvetadze è un giocatore duttile, capace di ricoprire i ruoli di trequartista, mezzala ed esterno offensivo, e rappresenta il primo rinforzo a disposizione di Kosta Runjaic per la stagione 2026-2027. Cresciuto nella Dinamo Tbilisi, si è messo in luce con il Gent, con cui ha conquistato la Coppa del Belgio nel 2022, prima delle esperienze in prestito con Amburgo e Slovan Bratislava, dove ha vinto il campionato slovacco.

Dal 2023 ha vestito la maglia del Watford, diventando uno dei punti di riferimento della squadra in Championship. Con la Georgia ha collezionato finora 39 presenze e 10 reti. 

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