Udinese, ufficiale l'acquisto di Chakvetadze: contratto fino al 2030

Nazionale georgiano, Chakvetadze è un giocatore duttile, capace di ricoprire i ruoli di trequartista, mezzala ed esterno offensivo, e rappresenta il primo rinforzo a disposizione di Kosta Runjaic per la stagione 2026-2027. Cresciuto nella Dinamo Tbilisi, si è messo in luce con il Gent, con cui ha conquistato la Coppa del Belgio nel 2022, prima delle esperienze in prestito con Amburgo e Slovan Bratislava, dove ha vinto il campionato slovacco.