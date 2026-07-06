Snobbata in Serie A ma premiata negli Usa: la rosa del Milan non era poi così male. Nel mirino c'è anche Allegri

Snobbati in Serie A ma protagonisti al Mondiale. È la storia di diversi calciatori del Milan che sono tornati a brillare dopo una stagione con tante ombre. Mentre ci apprestiamo a vivere le ultime partite degli ottavi, sono ancora ben sette i calciatori protagonisti in Usa, Canada e Messico: Jashari, Pulisic, Saelemaekers, De Winter, Maignan, Rabiot e Leao. Sette su dieci (Estupinian, Modric e Gimenez sono out), sono ancora in corsa per la vittoria della Coppa del Mondo senza dimenticare Gonçalo Ramos, fresco di firma e trascinatore del Portogallo.